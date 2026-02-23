Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete ministerial de Hernando de Soto este martes

Juramentación de Hernando de Soto y nuevos ministros se realizará en el Salón Dorado. Foto: Composición/LR

Juramentación de Hernando de Soto y nuevos ministros se realizará en el Salón Dorado. Foto: Composición/LR

El presidente de la República, José María Balcázar, tomará juramento del nuevo gabinete ministerial encabezado por el economista Hernando de Soto este martes 24 de febrero en Palacio de Gobierno.

Balcázar ha mostrado un firme respaldo a De Soto, quien también recibió el apoyo de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña y el visto bueno de congresistas de Fuerza Popular y no agrupados. Por su parte, el jefe de Estado reveló que recurrió al flamante primer ministro porque lo considera "una de las personalidades más importantes dentro de la economía peruana y mundial".

En esa misma línea, el mandatario afirmó que será importante aprovechar los contactos del excandidato presidencial encargado de dirigir a 18 ministros de diversas carteras. "Yo creo que este hombre, que tiene inclusive los contactos internacionales más modernos e interesantes, lo podemos aprovechar para cualquier crédito internacional, suplementario", declaró Balcázar.

Como parte de sus primeras acciones, De Soto y el presidente evaluaron la continuidad de los ministros de la anterior gestión de José Jerí. A pesar del anuncio que hizo el mandatario, evitó precisar a qué carteras habría cambios.

Lo que sí dijo es que la orientación económica "no va a tener ningún tipo de inconvenientes" porque De Soto sabe consensuar y no se le presentarían problemas con los ministros.

Posible gabinete

Horas antes de que se anuncie la designación de De Soto en la Presidencia del Consejo de Ministros, la ministra de Economía, Denisse Miralles, y el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Martín Prieto, se reunieron con el presidente en su despacho. Esto ocurrió el sábado 21 de febrero entre las 10:00 y 11:42 de la mañana.

Culminada la reunión de trabajo, dos horas después, el partido de Acuña emitió un comunicado exigiéndole a Balcázar que actúe con responsabilidad y garantice el equilibrio de la economía. Es por ello que APP exhortó, a falta de 5 meses para el nuevo gobierno, que el presidente ratifique en el cargo a Miralles. Sin embargo, sobre Prieto no hizo mención. Lo más probable es que Miralles continúe en el MEF.

En ese contexto, es preciso resaltar que el fin de semana, como parte de sus reuniones de trabajo, Balcázar se reunió con los representantes de la Sociedad Nacional de Industrias, Canatur, Cámara de Comercio de Lima, ADEX y Perú Cámaras. Días antes, se juntó con el titular del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde.

Un dato no menor es que este lunes 23, la economista ingresó a Palacio a dejar unos documentos y, luego de 30 minutos, abandonó el recinto, según Canal N.

El pedido apepista no solo abarcó a la titular de Economía, sino también a los de Producción, Comercio Exterior y Turismo, y al canciller. Es decir, se exigió que César Quispe, Teresa Mera y Hugo de Zela sigan en sus cargos. Este último es elogiado por su supuesto buen manejo con China y Estados Unidos durante los cuatro meses de gestión del censurado Jerí.

A pesar de que en una entrevista Balcázar no mencionó detalles de los cambios en los ministerios, llama la atención que no se haya mencionado si el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, continuará o no en su puesto.

Ese silencio genera más incertidumbre en medio de la crisis de inseguridad ciudadana que afronta el país. Según las cifras del Sinadef, en lo que va del año se han reportado 278 asesinatos.

Tampoco hubo mención sobre la permanencia del ministro de Educación, Jorge Figueroa, a pocas semanas de que se inicie el año escolar.

Reacciones

Mientras que para un sector de la derecha, la designación de De Soto fue bien vista, para el otro bando de la izquierda no. La excongresista Indira Huilca consideró que el nuevo premier es un "riesgo para el país". "Él y Balcázar son dos personajes trasnochados y desconectados de las urgencias del país en un momento crítico. Lo único bueno es que esta designación pone en evidencia la ridícula pantomima de la señora Fujimori y el señor López Aliaga. Acá no hay comunismo alguno, acá solo hay continuidad del pacto mafioso", dijo en sus redes sociales.

En la misma línea, la expresidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, calificó a Balcázar como un "títere". Hernando De Soto, ultraderechista creyente de la 'mano invisible' del libre mercado y profujimorista, es el nuevo PCM. Esta es la clara demostración de que José Balcázar no es ni de izquierda ni comunista, sino un títere e hijo del pacto mafioso que sigue gobernando el país", dijo.

Lo mismo ocurrió con el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, quien dijo que la designación de De Soto "tranquiliza a la oligarquía peruana", pero "deteriora el apoyo popular". "En 33 años el neoliberalismo no ha resuelto la principal contradicción: gran avance tecnológico capitalista vs. eliminación de los derechos sociales, ambientales y laborales", comentó.

Por otra parte, el congresista no agrupado Edward Málaga señaló que la presencia del economista en la PCM "es una señal positiva para el país". "Su presencia aseguraría el modelo económico, una cierta independencia y quizás un gabinete de ancha base. ¿Mantendrá las cuotas ministeriales? Habrá que ver cómo manejará las presiones de los mercas que querrán cobrarle el voto a Balcázar", tuiteó.

No tan lejos estuvo el candidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara. El postulante aseguró que con De Soto, "entierra la narrativa del 'cuco del comunismo'. Sin embargo, dijo que el nombramiento "confirma la verdadera esencia de quienes lo llevaron al poder a Balcázar: Keiko Fujimori, César Acuña y Rafael López Aliaga".

APP también se mostró a favor. Afirmó que De Soto "aporta estabilidad, confianza y predictibilidad que el Perú necesita" para fortalecer sus instituciones y recuperar el dinamismo económico.

Esa misma línea la siguió el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi: "Es un hombre con una larga trayectoria nacional e internacional. Ha sido una sorpresa que el presidente lo haya nominado para ocupar la PCM y, dentro de las posibilidades que había, me parece que no es una mala opción", declaró.

Visitas en Palacio de Gobierno

A poco tiempo de la juramentación, la ministra de Economía, Denisee Miralles, se reunió con Balcázar durante 15 minutos.

Más tarde, lo hizo el congresista de la Bancada Socialista, Alfredo Pariona Sinche, desde las 10:23 de la mañana hasta las 10:40 a.m.

Minutos después, fueron los candidatos a las Elecciones 2026 por Podemos Perú, Roger Najar y Raúl Noblecilla; este último fue abogado de la sentenciada y asilada en la Embajada de México, Betssy Chávez. La reunión duró cerca de media hora.

Horas más tarde, el congresista de APP, Jorge Marticorena, acudió a Palacio de Gobierno, entre las 12:09 y 1:14 de la tarde.

Su colega Kelly Portalatino (Perú Libre) lo hizo entre las 3:24 y 3:45 de la tarde.