Cierran vía expresa Línea Amarilla por rescate en río Rímac
Cierran vía expresa Línea Amarilla por rescate en río Rímac     
Sociedad

Una brecha que no cierra: faltan más de 19.000 maestros de lenguas originarias en Perú

La falta de docentes bilingües debidamente formados y titulados dificulta la educación de estudiantes indígenas en su lengua materna, un problema que especialistas y dirigentes indígenas piden atender con urgencia.

El mayor vacío de docentes EIB se encuentra en el nivel de secundaria con una brecha de 9.851 educadores.
El mayor vacío de docentes EIB se encuentra en el nivel de secundaria con una brecha de 9.851 educadores. | La República | Renato Pajuelo

Cada 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. En el Perú, que cuenta con 48 lenguas indígenas u originarias, la fecha suele ser motivo de celebración estatal para destacar la riqueza lingüística del país. Sin embargo, lejos de la ciudad, donde prevalecen estas lenguas, la preocupación persiste por la falta de profesores de educación intercultural bilingüe (EIB), debidamente formados y titulados, que garanticen la enseñanza a estudiantes indígenas en su propia lengua.

De acuerdo con datos facilitados por el Ministerio de Educación a la comisión de EIB del Foro Educativo en 2025, son 76.228 profesores los que laboran en instituciones educativas EIB, pero de ellos, solo 56.753 son maestros EIB, lo que arroja una brecha de 19.745 docentes EIB. Estas plazas bilingües suelen ser ocupadas por docentes que solo hablan castellano y profesores bilingües sin título pedagógico. El mayor vacío se encuentra en el nivel de secundaria, con una brecha de 9.851 educadores EIB; seguido de los de primaria (6.411) e inicial (3.213).

Formación y plazas

Katty Ramírez Gonzales es una profesora del pueblo Shipibo-Konibo de la región Ucayali. Su experiencia demuestra lo difícil que puede llegar a ser formarse como docente bilingüe por la falta de recursos. “Mi padre nos trajo a la ciudad de Yarinacocha en busca de trabajo. Cuando terminé mi secundaria, le pedí que me matriculara en un instituto superior. Como el dinero no alcanzaba, yo también tuve que trabajar. Les decía a mis compañeros ‘dile a tu mamá que me mande a lavar ropa’ para que me dé mi propina y así hacía mis tareas”, recuerda.

Como maestra con más de 20 años trabajando en diversas comunidades y secretaria general del SUTEP Bilingüe (SUTEBI) - Ucayali, destaca el rol que cumplen en las escuelas, pues muchas veces se encuentran con alumnos que solo pueden comunicarse en su lengua materna. Debido a ello, demanda a las autoridades que prioricen la formación de más docentes EIB y se respeten las plazas EIB que cada año se habilitan para profesores bilingües, pero a las que terminan aspirando educadores monolingües.

Katty Ramírez, profesora del pueblo Shipibo-Konibo, junto a sus estudiantes en Ucayali. Foto: Cortesía

Katty Ramírez, profesora del pueblo Shipibo-Konibo, junto a sus estudiantes en Ucayali. Foto: Cortesía

Medidas a tomar

El problema de la falta de maestros EIB no es reciente. En 2021, cuando la brecha era de 25.796 docentes EIB, la Defensoría del Pueblo alertó al Ministerio de Educación la falta de una norma técnica y de presupuesto para llevar adelante programas enfocados en revertir la situación. Hoy, si bien existe una norma que establece los criterios para identificar a las escuelas EIB y se desarrollan algunas iniciativas desde el Gobierno para fomentar la formación de maestros EIB, como la modalidad de educación intercultural bilingüe en el programa Beca 18, se necesitan reforzar las medidas si se busca cerrar la brecha, según considera la exviceministra de Interculturalidad, Elena Burga.

La especialista apunta que algunas alternativas, que ya han sido debatidas desde colectivos e instituciones de la sociedad civil, son que el Estado fortalezca los institutos, escuelas superiores y universidades públicas que brindan la carrera EIB a través de asistencia técnica especializada, de modo que se siga promoviendo la formación inicial. Además, sugiere que se diseñen otras modalidades de subvención distintas a la Beca 18, para pueblos con menor acceso y en convenio con las instituciones formadoras de EIB con mayor experiencia; y que desarrollen programas de titulación y especialización de maestros bilingües que ya trabajan en las escuelas EIB. “Es importante y necesario que los niños, niñas y adolescentes indígenas, andinos y amazónicos, aprendan en la escuela en su lengua materna, pues además de que así aprenden mejor, es un derecho individual y colectivo por ser parte de un pueblo originario”, sostiene.

