Rubén Jaramillo , alias "Rolex", estaría vinculado con Los Pulpos. | Difusión

Rubén Jaramillo , alias "Rolex", estaría vinculado con Los Pulpos. | Difusión

La captura de Rubén Darío Jaramillo Pinto, alias "Rolex", un presunto narcotraficante colombiano buscado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), fue destacada por el general PNP Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, quien resaltó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Revoredo explicó que, en coordinación con organismos internacionales, la Policía Nacional del Perú mantuvo comunicación con sus homólogos en Colombia tras la intervención que permitió la captura de "Rolex" con apoyo directo de la DEA y las autoridades colombianas. Subrayó que este operativo representa un “éxito para la investigación de delitos transnacionales”, y que el trabajo articulado entre agencias continúa siendo fundamental. Estas labores incluyen comisiones que actualmente se desarrollan en el extranjero para intercambiar información clave.

TE RECOMENDAMOS ¿DESASTRE NATURAL O DESASTRE DE AUTORIDADES? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Alías "Rolex" tendría conexión con Los Pulpos

El general enfatizó la “trazabilidad” de las actividades de esta organización criminal, señalando que "Rolex" no actuaba de manera aislada, sino que estaba vinculado a redes delictivas que operan más allá de las fronteras.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Según Revoredo, esta persona formaba parte de una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas con nexos incluso con grupos conocidos en el norte del país, entre ellos Los Pulpos.

Asimismo, advirtió sobre la peligrosidad de estas redes, que también presentan conexiones con bandas en Ecuador como Los Lobos y otras estructuras que mueven estupefacientes hacia distintos mercados.

En sus declaraciones, el general PNP recordó que la investigación sobre estas organizaciones evidencia cómo sus integrantes ostentan lujosos medios de vida y desplazamientos en diversos países, a pesar de su actividad criminal, y enfatizó que “el delito lo paga”.

Con ello, Revoredo envió un mensaje claro a las organizaciones como Los Pulpos: la justicia sigue de cerca sus pasos y la cooperación internacional continuará siendo una herramienta fundamental para desarticularlas.

Expertos y autoridades coinciden en que la captura de "Rolex" constituye un golpe significativo en las estructuras del narcotráfico que enlazan Sudamérica con Estados Unidos, dado que este individuo habría actuado como articulador estratégico entre organizaciones en Colombia, Ecuador y Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

