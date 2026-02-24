HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨EN VIVO | JOSÉ MARÍA BALCÁZAR toma JURAMENTO a su nuevo Gabinete | #las10deldía

Sociedad

Lambayeque: denuncian que ANIN no ejecutó obra de defensas ribereñas en Íllimo y ahora el río podría arrasar 5 caseríos

El alcalde Juan Pablo Santamaría indicó que el recorte de presupuesto del ANIN perjudicó las labores de prevención, poniendo en riesgo a 1.800 personas. 

Hay cinco caseríos en riesgo. Foto: Emmanuel Moreno, La República
Hay cinco caseríos en riesgo. Foto: Emmanuel Moreno, La República

En grave peligro se encuentran unas 1.800 personas que residen en cinco caseríos del distrito de Íllimo (Lambayeque) ante el posible desborde del río La Leche. El alcalde Juan Pablo Santamaría Baldera reveló que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) debió ejecutar obras de defensas ribereñas en estas zonas, pero el recorte presupuestal que tuvo impidió dichos trabajos.

Según explicó el burgomaestre en rueda de prensa este martes 24 de febrero, en setiembre del año pasado se debió iniciar el proyecto de protección en el margen del río en los sectores Culpón Bajo y Culpón Alto, pero esto finalmente no sucedió, dejando ahora a la población indefensa ante la crecida del caudal. Esta parte de Íllimo ya fue devastada durante las lluvias del fenómeno de El Niño Costero en 2017.

TE RECOMENDAMOS

¿DESASTRE NATURAL O DESASTRE DE AUTORIDADES? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"El año pasado, en setiembre, la ANIN debió iniciar (la construcción de las defensas ribereñas) en las zonas de Culpón Alto y Culpón Bajo, que son el mayor riesgo. Lamentablemente, ANIN sufrió un recorte presupuestal y no se comenzaron. Lo que nos han dicho ahora es que se van a priorizar las obras que están ya para culminar y no se va a financiar nuevas intervenciones, lo cual nos preocupa", señaló el alcalde.

Seguidamente, Santamaría Baldera agregó: "Son cinco los caseríos que están en riesgo ante un eventual desborde del río La Leche. Estos son Cupón Alto, Culpón Bajo, Huaca de Piedra, San Juan y San Isidro. Estos sectores concentran una población de entre 1.500 a 1.800 personas".

PUEDES VER: Tragedia en Lambayeque: adulto mayor muere a bordo de su auto al intentar cruzar badén inundado

lr.pe

Mil hectáreas se perderían

El alcalde illimano manifestó que, además de la desgracia que traería para las familias un eventual desborde del río La Leche en estos cinco caseríos, se perderían unas 1.000 hectáreas de cultivos de menestras y frutos; que son el principal sustento de estas personas. En ese sentido, el impacto que tendría un evento como este sería de tipo catastrófico, que dejaría a dicha población mucho más vulnerable.

Río La Leche en umbral amarillo

Es importante mencionar que el Servicio de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), a través de su especialista Yoel Alania, indicó que sus aparatos de medición identificaron que actualmente el río La Leche está en el umbral amarillo tras el incremento del nivel de su caudal, y existe gran probabilidad de que llegue al umbral rojo en los próximos días. Dicho escenario es de absoluto peligro.

Notas relacionadas
Tragedia en Lambayeque: adulto mayor muere a bordo de su auto al intentar cruzar badén inundado

Tragedia en Lambayeque: adulto mayor muere a bordo de su auto al intentar cruzar badén inundado

LEER MÁS
Colegio de Abogados de Lambayeque rechaza la elección de José María Balcázar como presidente

Colegio de Abogados de Lambayeque rechaza la elección de José María Balcázar como presidente

LEER MÁS
Pescadores realizan marcha de sacrificio en la Panamericana Norte: exigen cese de la veda del bonito en Lambayeque

Pescadores realizan marcha de sacrificio en la Panamericana Norte: exigen cese de la veda del bonito en Lambayeque

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Cierran temporalmente tres estaciones de la Línea 1 del Metro por ingreso de pasajero a la vía férrea

Cierran temporalmente tres estaciones de la Línea 1 del Metro por ingreso de pasajero a la vía férrea

LEER MÁS
Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lambayeque: denuncian que ANIN no ejecutó obra de defensas ribereñas en Íllimo y ahora el río podría arrasar 5 caseríos

Camiones en la Panamericana Sur: ¿qué rutas deben usar los vehículos pesados y en qué horarios para no ser multados?

Matrícula Digital 2026: Minedu abre nueva fase para escolares que no alcanzaron vacante en colegios

Sociedad

Camiones en la Panamericana Sur: ¿qué rutas deben usar los vehículos pesados y en qué horarios para no ser multados?

Matrícula Digital 2026: Minedu abre nueva fase para escolares que no alcanzaron vacante en colegios

¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Renovación Popular propone que si el candidato presidencial gana en primera vuelta, jure después de 5 días

Hernando de Soto ratifica que tomará juramento como primer ministro: ¿a qué hora será la ceremonia hoy?

Ruth Luque presenta denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025