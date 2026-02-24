Lambayeque: denuncian que ANIN no ejecutó obra de defensas ribereñas en Íllimo y ahora el río podría arrasar 5 caseríos

En grave peligro se encuentran unas 1.800 personas que residen en cinco caseríos del distrito de Íllimo (Lambayeque) ante el posible desborde del río La Leche. El alcalde Juan Pablo Santamaría Baldera reveló que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) debió ejecutar obras de defensas ribereñas en estas zonas, pero el recorte presupuestal que tuvo impidió dichos trabajos.

Según explicó el burgomaestre en rueda de prensa este martes 24 de febrero, en setiembre del año pasado se debió iniciar el proyecto de protección en el margen del río en los sectores Culpón Bajo y Culpón Alto, pero esto finalmente no sucedió, dejando ahora a la población indefensa ante la crecida del caudal. Esta parte de Íllimo ya fue devastada durante las lluvias del fenómeno de El Niño Costero en 2017.

"El año pasado, en setiembre, la ANIN debió iniciar (la construcción de las defensas ribereñas) en las zonas de Culpón Alto y Culpón Bajo, que son el mayor riesgo. Lamentablemente, ANIN sufrió un recorte presupuestal y no se comenzaron. Lo que nos han dicho ahora es que se van a priorizar las obras que están ya para culminar y no se va a financiar nuevas intervenciones, lo cual nos preocupa", señaló el alcalde.

Seguidamente, Santamaría Baldera agregó: "Son cinco los caseríos que están en riesgo ante un eventual desborde del río La Leche. Estos son Cupón Alto, Culpón Bajo, Huaca de Piedra, San Juan y San Isidro. Estos sectores concentran una población de entre 1.500 a 1.800 personas".

Mil hectáreas se perderían

El alcalde illimano manifestó que, además de la desgracia que traería para las familias un eventual desborde del río La Leche en estos cinco caseríos, se perderían unas 1.000 hectáreas de cultivos de menestras y frutos; que son el principal sustento de estas personas. En ese sentido, el impacto que tendría un evento como este sería de tipo catastrófico, que dejaría a dicha población mucho más vulnerable.

Río La Leche en umbral amarillo

Es importante mencionar que el Servicio de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), a través de su especialista Yoel Alania, indicó que sus aparatos de medición identificaron que actualmente el río La Leche está en el umbral amarillo tras el incremento del nivel de su caudal, y existe gran probabilidad de que llegue al umbral rojo en los próximos días. Dicho escenario es de absoluto peligro.