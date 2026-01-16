HOYSuscripcion LR Focus

Incremento del caudal de los ríos Zaña y La Leche arrasa con puentes artesanales en Lambayeque

Las poblaciones aisladas se ven obligadas a arriesgar sus vidas cruzando la corriente. 

Pobladores quedaron aislados e incomunicados. Foto: Composición LR / Cortesía
El incremento del caudal de los ríos Zaña y La Leche, en la región Lambayeque, ocasionó que dos puentes artesanales sean arrasados en las últimas horas, dejando a varias comunidades aisladas. La población se ha visto en la necesidad de arriesgar sus vidas al cruzar la corriente para acudir a centros de salud o comprar sus alimentos.

Puente en Nueva Arica

La tarde del jueves 15 de enero, usuarios de redes sociales reportaron que el puente artesanal construido por los mismos vecinos para unir al distrito de Nueva Arica y el caserío Chumbenique fue destruido por la fuerza del agua del río Zaña. Con esto, cientos de personas han quedado incomunicadas. Esta estructura de madera era la única que les permitía ir de un lado al otro en busca de atención médica o víveres.

Un video compartido muestra el poder de la naturaleza en esta temporada de intensas lluvias en la parte alta del valle Chancay.

Puente en Pítipo

Horas después se conoció que el agua del río La Leche también arrasó con el puente artesanal Tres B - San Martín, situado en el distrito de Pítipo. La estructura cuya construcción significó largos días de esfuerzo y trabajo a los pobladores se esfumó en cuestión de segundos. Son varios caseríos los que han quedado aislados.

Un clip pone en evidencia el riesgo que asumen los adultos llevando a sus niños por la corriente del río La Leche. Usar el puente más cercano les tomaría, al menos, 3 horas de traslado y una inversión en transporte que supera los 50 soles por viaje.

Piden apoyo a las autoridades

Mediante redes sociales, la población de estas zonas pide a las autoridades regionales y municipales apoyo para recuperar la conexión cuánto antes y no se siga exponiendo sus vidas.

