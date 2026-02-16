HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Congreso define sus votos para cesurar a Jerí
EN VIVO | Congreso define sus votos para cesurar a Jerí     EN VIVO | Congreso define sus votos para cesurar a Jerí     EN VIVO | Congreso define sus votos para cesurar a Jerí     
Sociedad

Pescadores realizan marcha de sacrificio en la Panamericana Norte: exigen cese de la veda del bonito en Lambayeque

Los trabajadores del mar tomaron el puente Reque para solicitar una pronta intervención del Ministerio de la Producción.

Los pescadores realizaron una marcha de sacrificio por la Panamericana Norte
Los pescadores realizaron una marcha de sacrificio por la Panamericana Norte | Composición LR | Emmanuel Moreno

Un grupo de pescadores del distrito de Santa Rosa (Chiclayo) salió a manifestarse por la Panamericana Norte a fin de exigir el levantamiento de la veda del bonito. Los protestantes bloquearon por unos minutos uno de los dos carriles del puente Reque durante el lunes 16 de febrero.

La jornada de protesta comenzó cerca de las 10 a. m., cuando los pescadores se congregaron para marchar de sur a norte. Después de reunirse alrededor de 100 personas, iniciaron su caminata a pie por la carretera, acompañados por un grupo de efectivos de la USE. Ellos exigen que el Ministerio de la Producción (Produce) atienda sus reiteradas demandas.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Senamhi advierte que ríos Chancay y La Leche han alcanzado el umbral rojo y alerta probable desborde e inundación en zonas aledañas

lr.pe

El bonito como principal fuente de ingreso

El líder de los pescadores, Héctor Galán Llontop, explicó que la veda de este recurso marino les afecta gravemente en lo económico, sobre todo cuando aparentemente existe disponibilidad de dicho recurso. En ese sentido, exigen a las autoridades un nuevo análisis sobre la situación reproductiva del bonito que permita incrementar la cuota de extracción.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"Solicitamos un aumento en la cuota de extracción de bonito, porque hay abundante recurso. Actualmente, entre enero y marzo, se permite la captura de 40.000 toneladas, y luego entra en vigencia la veda, pero el Imarpe debe actualizar su estudio para conocer la verdadera situación de la reproducción de este pez y que el Produce autorice la pesca. En este momento, hay 400 embarcaciones detenidas", declaró el dirigente.

PUEDES VER: Lambayeque reporta 86 casos de dengue en este año: 2 menores están hospitalizados

lr.pe

Movilizaciones

Después de ser desalojados por la Policía Nacional del puente Reque, los pescadores y sus familiares continuaron su "marcha de sacrificio" por toda la Panamericana Norte hasta llegar al Gobierno Regional de Lambayeque, con el objetivo de que esta entidad lleve su petición al Ejecutivo nacional.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Transportista de empresa Turismo Chao es asesinado en plena manifestación contra crímenes en Virú, La Libertad

Transportista de empresa Turismo Chao es asesinado en plena manifestación contra crímenes en Virú, La Libertad

LEER MÁS
Pasó 13 años en prisión y quedó en la calle: Julio, el hombre que vive en una de las carreteras más peligrosas de Lima Norte

Pasó 13 años en prisión y quedó en la calle: Julio, el hombre que vive en una de las carreteras más peligrosas de Lima Norte

LEER MÁS
SMP: tres personas resultan heridas tras choque entre auto y camión de carga en la Panamericana Norte

SMP: tres personas resultan heridas tras choque entre auto y camión de carga en la Panamericana Norte

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

LEER MÁS
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Municipalidad de Miraflores clausura Plaza Vea, Bembos y al menos 13 locales más del grupo Intercorp

Municipalidad de Miraflores clausura Plaza Vea, Bembos y al menos 13 locales más del grupo Intercorp

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

Barcelona vs Girona EN VIVO HOY por LaLiga de España: los locales remontan en el final y ganan 2-1

Sociedad

Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

ATU entregará código QR a movilidades escolares que aprueben inspección de seguridad: ¿en qué puntos de Lima y Callao se hará la revisión?

Enfermeras del Hospital Militar advierten huelga nacional si Ministerio de Defensa no frena descuentos salariales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Gunther Gonzales Barrón es el nuevo representante de los abogados en el JNE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025