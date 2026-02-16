Los pescadores realizaron una marcha de sacrificio por la Panamericana Norte | Composición LR | Emmanuel Moreno

Un grupo de pescadores del distrito de Santa Rosa (Chiclayo) salió a manifestarse por la Panamericana Norte a fin de exigir el levantamiento de la veda del bonito. Los protestantes bloquearon por unos minutos uno de los dos carriles del puente Reque durante el lunes 16 de febrero.

La jornada de protesta comenzó cerca de las 10 a. m., cuando los pescadores se congregaron para marchar de sur a norte. Después de reunirse alrededor de 100 personas, iniciaron su caminata a pie por la carretera, acompañados por un grupo de efectivos de la USE. Ellos exigen que el Ministerio de la Producción (Produce) atienda sus reiteradas demandas.

El bonito como principal fuente de ingreso

El líder de los pescadores, Héctor Galán Llontop, explicó que la veda de este recurso marino les afecta gravemente en lo económico, sobre todo cuando aparentemente existe disponibilidad de dicho recurso. En ese sentido, exigen a las autoridades un nuevo análisis sobre la situación reproductiva del bonito que permita incrementar la cuota de extracción.

"Solicitamos un aumento en la cuota de extracción de bonito, porque hay abundante recurso. Actualmente, entre enero y marzo, se permite la captura de 40.000 toneladas, y luego entra en vigencia la veda, pero el Imarpe debe actualizar su estudio para conocer la verdadera situación de la reproducción de este pez y que el Produce autorice la pesca. En este momento, hay 400 embarcaciones detenidas", declaró el dirigente.

Movilizaciones

Después de ser desalojados por la Policía Nacional del puente Reque, los pescadores y sus familiares continuaron su "marcha de sacrificio" por toda la Panamericana Norte hasta llegar al Gobierno Regional de Lambayeque, con el objetivo de que esta entidad lleve su petición al Ejecutivo nacional.

