Registrate en nuestro boletin

Keiko lidera el antivoto | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Ruth Luque presenta denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez

La congresista cuestionó la idoneidad de Josué Gutiérrez a cargo de la Defensoria y que en su gestión se estaría favoreciendo a acciones ilegales, como el amicus curie presentado a favor de Daniel Urresti.

Congresista cuestionó idoneidad de Josué Gutiérrez en la Defensoría del Pueblo. Foto: La República
Congresista cuestionó idoneidad de Josué Gutiérrez en la Defensoría del Pueblo. Foto: La República

La congresista Ruth Luque Ibarra del Bloque Democrático Popular presentó una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por una presunta falta de idoneidad para el cargo y no conducir transparentemente la institución. La denuncia fue planteada por la parlamentaria ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Entre los argumentos de Luque Ibarra está la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría contra la ley de extinción de dominio. Este recurso fue avalado por el Tribunal Consitucional conllevando a que no se pueda aplicar la extinción de dominio a bienes obtenidos de manera ilícita antes del año 2018. Para la congresista, además, en este acto se habría favorecido de manera directa al hermano de Gutiérrez.

GABINETE DE SOTO JURA HOY Y TODO SOBRE DEBATE 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER TC no absuelve a Urresti: declara prescripción y anula la condena

lr.pe

Otra de las situaciones que alerta la congresista -y que considera una infracción constitucional grave- es el amicus curiae a favor de Daniel Urresti, utilizado por la defensa del militar en retiro para acceder a su libertad, tras un reciente fallo del TC. La parlamentaria cuestionó que no se le haya entregado este documento pese a haberlo solicitado, bajo la excusa de ser "reservado".

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"Cuando yo he solicitado información, en mi calidad de congresista, se me ha dicho que no me pueden alcanzar el amicus curiae, porque esta información ha sido clasificada como reservada. Estamos enfrentando un tema de autoritarismo y la Defensoría del Pueblo no puede seguir siendo una institución liderada por quien parece más bien estar utilizando y favoreciendo a acciones legales", sostuvo.

El último viernes, el Tribunal Constitucional anuló la condena de 12 años de prisión contra Daniel Urresti por el asesinato de Hugo Bustíos, al considerar que se vulneró el principio de legalidad penal y se emitió cuando el plazo de prescripción por los hechos ocurridos en 1988 ya había vencido. La Defensoría a cargo de Josué Gutiérrez tuvo un rol en este caso, al remitir un documento de 23 páginas al TC exponiendo su respaldo al habeas corpus de la defensa de Urresti.

"Este amicus curiae ha sido un instrumento utilizado en la defensa de Daniel Urresti y valorado en la sentencia del Tribunal Constitucioanl, que al final ha terminado es en su libertad. La función de la Defensoría era supervisar y garantizar los derechos fundamentales, no ha sido una entidad creada para velar por los derechos de las personas que han sido condenadas", alegó Luque Ibarra.

Finalmente, la congresista señaló que espera que el próximo Congreso pueda evaluar su denuncia constitucional e inhabilite a Josué Gutiérrez, quien "nunca debió ser defensor, ni tenía ningún requisito para asumir el cargo".

