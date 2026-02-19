Colegio de Abogados de Lambayeque rechaza la elección de José María Balcázar como presidente

No se quedaron callados. El Ilustre Colegio de Abogado de Lambayeque (ICAL), a través de su decano, Enrique Rodas Ramírez, rechazó la elección de José María Balcázar Zelada como titular del Congreso y, consecuentemente, presidente de la República encargado. El letrado enfatizó que los antecedentes del congresista en la directiva de la orden profesional lo descalifican para conducir las riendas del país hasta julio.

Rodas Ramírez recordó que Balcázar Zelada es investigado a nivel del Ministerio Público por el presunto mal manejo de los recursos económicos del ICAL mientras fue decano (2019 - 2020), cuando abrió cuentas bancarias a su nombre para el depósito de diversos pagos de los colegiados sin que luego se rindan cuentas.

La situación irregular llevó a que el congresista sea expulsado de la institución en 2022. Todo esto fue informado en un pronunciamiento antes de la votación en el Congreso.

"Teníamos miedo de que se pueda materializar (su elección como presidente) y por eso queríamos evitarlo (con el pronunciamiento), pero, por desgracia, no fue así. El hecho fue consumado (...). Nosotros lo rechazamos. No es la persona indicada (para ser mandatario) por lo que hemos informado. Es indignante", declaró Rodas Ramírez a La República.

Preocupación por investigaciones en curso

Finalmente, el decano del ICAL manifestó su preocupación por el futuro de la investigación de Balcázar Zelada. En ese sentido, Rodas Ramírez pidió celeridad a los operadores de justicia para avanzar con el proceso y se determinen las responsabilidades y eventuales sanciones antes de que pueda haber algún "beneficio".