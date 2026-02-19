HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 JOSÉ BALCÁZAR ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA | LR+ Noticias

Política

Colegio de Abogados de Lambayeque rechaza la elección de José María Balcázar como presidente

El decano del ICAL cuestionó al Congreso por la designación del nuevo mandatario, pese a que se advirtió que Balcázar fue expulsado de la orden por presuntas irregularidades.

Decano Enrique Rodas lamentó decisión del Congreso. Foto: composición LR.
Decano Enrique Rodas lamentó decisión del Congreso. Foto: composición LR.

No se quedaron callados. El Ilustre Colegio de Abogado de Lambayeque (ICAL), a través de su decano, Enrique Rodas Ramírez, rechazó la elección de José María Balcázar Zelada como titular del Congreso y, consecuentemente, presidente de la República encargado. El letrado enfatizó que los antecedentes del congresista en la directiva de la orden profesional lo descalifican para conducir las riendas del país hasta julio.

Únete a nuestro canal de política y economía

Rodas Ramírez recordó que Balcázar Zelada es investigado a nivel del Ministerio Público por el presunto mal manejo de los recursos económicos del ICAL mientras fue decano (2019 - 2020), cuando abrió cuentas bancarias a su nombre para el depósito de diversos pagos de los colegiados sin que luego se rindan cuentas.

TE RECOMENDAMOS

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

lr.pe

La situación irregular llevó a que el congresista sea expulsado de la institución en 2022. Todo esto fue informado en un pronunciamiento antes de la votación en el Congreso.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"Teníamos miedo de que se pueda materializar (su elección como presidente) y por eso queríamos evitarlo (con el pronunciamiento), pero, por desgracia, no fue así. El hecho fue consumado (...). Nosotros lo rechazamos. No es la persona indicada (para ser mandatario) por lo que hemos informado. Es indignante", declaró Rodas Ramírez a La República.

Preocupación por investigaciones en curso

Finalmente, el decano del ICAL manifestó su preocupación por el futuro de la investigación de Balcázar Zelada. En ese sentido, Rodas Ramírez pidió celeridad a los operadores de justicia para avanzar con el proceso y se determinen las responsabilidades y eventuales sanciones antes de que pueda haber algún "beneficio".

Notas relacionadas
Keiko Fujimori se lava las manos por elección de José María Balcázar y culpa a Renovación Popular

Keiko Fujimori se lava las manos por elección de José María Balcázar y culpa a Renovación Popular

LEER MÁS
La primera reunión de José María Balcázar como presidente es con Perú Libre

La primera reunión de José María Balcázar como presidente es con Perú Libre

LEER MÁS
Pedro Castillo solicita formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

Pedro Castillo solicita formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Castillo solicita formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

Pedro Castillo solicita formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

LEER MÁS
Keiko Fujimori se lava las manos por elección de José María Balcázar y culpa a Renovación Popular

Keiko Fujimori se lava las manos por elección de José María Balcázar y culpa a Renovación Popular

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre Balcázar: “Este es el nuevo presidente del Perú, no tiene currículum, sino prontuario”

Rosa María Palacios sobre Balcázar: “Este es el nuevo presidente del Perú, no tiene currículum, sino prontuario”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Carreteras bloqueadas por fuertes lluvias en Perú: revisa las vías con tránsito interrumpido y restringido, según Sutran

¿Cómo saber si una movilidad escolar está autorizada para hacer el servicio?

Partido Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY via Latina TV por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Política

Pedro Castillo solicita formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Keiko Fujimori se lava las manos por elección de José María Balcázar y culpa a Renovación Popular

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pedro Castillo solicita formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Keiko Fujimori se lava las manos por elección de José María Balcázar y culpa a Renovación Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025