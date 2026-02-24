Hernando de Soto ratifica que tomará juramento como primer ministro: ceremonia será hoy a las 6 de la tarde

Hernando de Soto será el primer ministro del Gobierno de José María Balcázar. Foto: El Peruano.

Hernando de Soto ratificó su juramentación como presidente del Consejo de Ministros tras los rumeros de un posible rechazo de último minuto debido a diferencias con el presidente José María Balcázar. El economista señaló en RPP que "todo va viento en popa" para asumir el cargo junto a los nuevos ministros de Estado. Además, anunció que mañana viajará con el presidente a Arequipa, región que se ha visto afectada por las intensas lluvias que se presentaron en la última semana.

"Todo sigue en viento en popa, es un compromiso. Estamos juramentando a las seis de la tarde hoy y por supuesto despues de eso el presidente dará algunas palabras (...) Son rumores que ni si quiera voy a calificar. Voy a estar en Arequipa con el presidente", comentó.

Las declaraciones se dieron tras la difusión de rumores de una posible declinación del economista como primer ministro por presuntas diferencias con Balcázar para definir el Gabinete Ministerial.

Noticia en desarrollo...