Tragedia en Lambayeque: adulto mayor muere a bordo de su auto al intentar cruzar badén inundado

El adulto mayor fue encontrado a 400 metros del lugar de donde fue arrastrado por el agua. | Foto: difusión

Isidoro Juan Barahona Díaz (67) perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente del badén Juana Ríos, en el distrito de Chongoyape, Lambayeque, el martes 18 de febrero. Según los reportes, Barahona intentó cruzar el caudal a bordo de su motocarga cuando el vehículo fue desplazado por el agua.

El hombre es la primera víctima mortal en el departamento por activación de quebradas por el incremento de las precipitaciones pluviales en las zonas altas de los valles Chancay-Lambayeque, La Leche y Zaña.

Adulto mayor fue encontrado sin vida

El adulto mayor, quien se dedicaba a la venta de helados, se desplazaba en su vehículo de trabajo cuando trató de pasar por el badén cubierto por el agua. Al alcanzar la mitad del trayecto, la fuerza de la corriente arrastró la unidad, provocando su desaparición ante el asombro de otros conductores que circulaban por la zona.

​Tras una jornada de búsqueda que se extendió hasta las primeras horas del jueves 19, brigadas de rescate y pobladores hallaron el cuerpo del ciudadano a las 7:00 a. m., aproximadamente a 400 metros de la carretera. Residentes del sector Piedra Parada dieron aviso a las autoridades al localizar al individuo, el cual fue avistado entre los escombros y el lodo arrastrados por la corriente.

En el mismo sector, un conductor fue rescatado con vida por la población luego de que su automóvil fuera arrastrado en un intento similar por cruzar el badén.