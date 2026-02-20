HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Hallan cuerpo de rescatista que intentó salvar a perrito en río Rímac
Hallan cuerpo de rescatista que intentó salvar a perrito en río Rímac     Hallan cuerpo de rescatista que intentó salvar a perrito en río Rímac     Hallan cuerpo de rescatista que intentó salvar a perrito en río Rímac     
Sociedad

Tragedia en Lambayeque: adulto mayor muere a bordo de su auto al intentar cruzar badén inundado

Isidoro Juan Barahona (67 años) se convirtió en la primera víctima mortal por desbordamiento de quebradas en Lambayeque.

El adulto mayor fue encontrado a 400 metros del lugar de donde fue arrastrado por el agua.
El adulto mayor fue encontrado a 400 metros del lugar de donde fue arrastrado por el agua. | Foto: difusión

Isidoro Juan Barahona Díaz (67) perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente del badén Juana Ríos, en el distrito de Chongoyape, Lambayeque, el martes 18 de febrero. Según los reportes, Barahona intentó cruzar el caudal a bordo de su motocarga cuando el vehículo fue desplazado por el agua.

El hombre es la primera víctima mortal en el departamento por activación de quebradas por el incremento de las precipitaciones pluviales en las zonas altas de los valles Chancay-Lambayeque, La Leche y Zaña.

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Lluvias torrenciales en Arequipa: desborde de quebradas deja dos muertos y urbanizaciones inundadas

lr.pe

Adulto mayor fue encontrado sin vida

El adulto mayor, quien se dedicaba a la venta de helados, se desplazaba en su vehículo de trabajo cuando trató de pasar por el badén cubierto por el agua. Al alcanzar la mitad del trayecto, la fuerza de la corriente arrastró la unidad, provocando su desaparición ante el asombro de otros conductores que circulaban por la zona.

​Tras una jornada de búsqueda que se extendió hasta las primeras horas del jueves 19, brigadas de rescate y pobladores hallaron el cuerpo del ciudadano a las 7:00 a. m., aproximadamente a 400 metros de la carretera. Residentes del sector Piedra Parada dieron aviso a las autoridades al localizar al individuo, el cual fue avistado entre los escombros y el lodo arrastrados por la corriente.

En el mismo sector, un conductor fue rescatado con vida por la población luego de que su automóvil fuera arrastrado en un intento similar por cruzar el badén.

Notas relacionadas
Colegio de Abogados de Lambayeque rechaza la elección de José María Balcázar como presidente

Colegio de Abogados de Lambayeque rechaza la elección de José María Balcázar como presidente

LEER MÁS
Pescadores realizan marcha de sacrificio en la Panamericana Norte: exigen cese de la veda del bonito en Lambayeque

Pescadores realizan marcha de sacrificio en la Panamericana Norte: exigen cese de la veda del bonito en Lambayeque

LEER MÁS
Senamhi advierte que ríos Chancay y La Leche han alcanzado el umbral rojo y alerta probable desborde e inundación en zonas aledañas

Senamhi advierte que ríos Chancay y La Leche han alcanzado el umbral rojo y alerta probable desborde e inundación en zonas aledañas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Encuentran cuerpo sin vida de rescatista que intentó salvar a perrito en río Rímac

Encuentran cuerpo sin vida de rescatista que intentó salvar a perrito en río Rímac

LEER MÁS
Rescatista y el perrito que intentaba salvar son arrastrados por fuerte caudal de río Rímac

Rescatista y el perrito que intentaba salvar son arrastrados por fuerte caudal de río Rímac

LEER MÁS
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fascinaba a miles de turistas de todo el mundo: una atracción natural quedó irremediablemente perdida

Donald Trump anuncia nuevo arancel global del 10% tras revés de la Corte Suprema

Parlamento de Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos y es promulgada por Delcy Rodríguez

Sociedad

Reniec corrige error y mujer que figuraba casada desde hace 30 años con desconocido podrá tramitar su DNI como soltera

Rescatista y el perrito que intentaba salvar son arrastrados por fuerte caudal de río Rímac

Bebé prematuro es salvado de morir tras ser evacuado de emergencia a Lima desde Junín

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Pedro Castillo pide formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

Pataz: Fuerzas Armadas niegan responsabilidad en heridos tras enfrentamientos por traslado de dos cadáveres

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025