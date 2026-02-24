HOYSuscripcion LR Focus

Renovación Popular propone que si el candidato presidencial gana en primera vuelta, jure después de 5 días

El proyecto de ley presentado por el congresista de Renovación Popular, Esdras Medina, plantea que esa ley solo se aplique para las Elecciones Generales 2026. El grupo parlamentario busca que el presidente electo en primera vuelta jure al cargo 5 días después de que el JNE proclame su victoria.

Renovación Popular planteó dicho proyecto de ley el último lunes 23 de febrero. Foto: Composición/LR

La bancada de Renovación Popular, a través del congresista Esdras Medina, presentó un proyecto de ley que busca que el candidato presidencial electo que gane en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 jure en el cargo 5 días después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame su victoria.

El PL 14059 propone que, para la ceremonia de juramentación, el Congreso de la República convoque a una sesión solemne dentro del plazo señalado. Asimismo, las funciones del jefe de Estado que se encuentre en funciones culminarán ese mismo día.

GABINETE DE SOTO JURA HOY Y TODO SOBRE DEBATE 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

La disposición presentada por el grupo parlamentario del partido que lleva a Rafael López Aliaga como candidato presidencial señala que dicha propuesta solo es para la elección del 12 de abril de este año y no modifica el régimen ordinario previsto en el artículo 116 de la Constitución Política del Perú.

En la disposición complementaria final se menciona que la ley de reforma constitucional deberá ser aprobada conforme al artículo 206 de la carta magna; es decir, con los dos tercios de votos del total de congresistas (87) y luego de ser sometida a referéndum.

Proyecto de ley de Renovación Popular

Los motivos de Renovación Popular

Según la iniciativa legislativa, el marco jurídico para implementar esta ley se basa en minimizar la brecha de tiempo entre la proclamación y la asunción efectiva del presidente electo.

"Esta es la estructura básica de cómo se transfiere el mando del jefe del poder ejecutivo, y no ha sido derogada ni modificada en ninguno de sus contenidos permanentes por la adición de una disposición transitoria constitucional de aplicación única especial para las elecciones de 2026", se lee en el documento.

Además, el grupo parlamentario sostiene que no se "pretende alterar la estructura del régimen presidencial ni modificar la regla general contenida en el artículo 116, sino introducir una disposición transitoria excepcional y de aplicación única, orientada a preservar la coherencia entre voluntad popular y ejercicio efectivo del poder en un contexto de crisis política".

Por otro lado, el congresista Medina dijo que su proyecto de ley apunta a "evitar vacíos de poder y minimizar la coexistencia de diferentes legitimidades, al tiempo que se evitan conflictos entre un presidente en funciones por sucesión constitucional y un presidente proclamado por mandato directo del pueblo".

La regla excepcional de transferencia dentro de los cinco días hábiles a partir de la proclamación definitiva permite una expresión más inmediata de la voluntad popular en la dirección del Poder Ejecutivo", agrega el proyecto.

