Lista de ingresantes COAR 2026: ¿cuándo salen los resultados tras examen de segunda fase?

El Proceso Único de Admisión (PUA) 2026 para los COAR culmina la evaluación con entrevistas presenciales. | Foto: Andina/COAR/Composición LR

El Proceso Único de Admisión (PUA) 2026 para los COAR culmina la evaluación con entrevistas presenciales. | Foto: Andina/COAR/Composición LR

El Proceso Único de Admisión (PUA) 2026 para los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) culmina su etapa de evaluación con la aplicación de la segunda fase, desarrollada entre el 21 y el 23 de febrero a nivel nacional. Esta fase corresponde a entrevistas presenciales para evaluar habilidades socioemocionales de los postulantes que superaron la primera prueba.

El Ministerio de Educación (Minedu) ya estableció el cronograma oficial para la publicación de resultados finales, presentación de reclamos, confirmación de vacantes y matrícula. Las fechas se ejecutan conforme a las “Bases para el desarrollo del Proceso Único de Admisión a los COAR 2026”, aprobadas mediante resolución viceministerial.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI SE QUEDA SIN 'CUCO' COMUNISTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Lista de ingresantes COAR 2026: fecha oficial de resultados finales

De acuerdo con el cronograma del PUA 2026, los resultados finales se publicarán el 2 de marzo de 2026. Ese día se difundirá el listado de ingresantes y accesitarios por cada COAR, según el orden de mérito obtenido tras las dos fases de evaluación. Esto luego de que la fecha de evaluaciones haya culminado el lunes 23 de febrero.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El calendario también contempla la presentación de reclamos el 3 de marzo, mientras que la absolución de reclamos se realizará el 4 de marzo. Solo después de esta etapa quedará firme la lista definitiva de estudiantes seleccionados.

La Fase II, aplicada del 21 al 23 de febrero, evaluó habilidades socioemocionales, motivacionales, de autonomía y convivencia. Esta etapa tuvo carácter eliminatorio y participaron únicamente los postulantes que superaron la Fase I.

Cronograma oficial COAR 2026: confirmación de vacantes y matrícula

Tras la publicación de resultados finales, se inicia la etapa de confirmación de vacantes del 3 al 7 de marzo. En este periodo, los padres o apoderados deberán comunicar formalmente la aceptación de la vacante asignada. De no hacerlo dentro del plazo establecido, se pierde la condición de ingresante y la vacante pasa al accesitario correspondiente.

El proceso de matrícula se realizará del 3 al 31 de marzo de 2026, conforme a la normativa vigente del sector Educación. Durante este periodo, el director del COAR formaliza el traslado del estudiante a través del SIAGIE.

Cabe recordar que el proceso inició con la convocatoria e inscripción del 12 al 30 de enero. La lista de postulantes aptos se publicó el 2 de febrero, mientras que la Fase I se desarrolló el 8 de febrero y sus resultados fueron difundidos el 17 de febrero.

Requisitos para postular al COAR 2026 y número de vacantes

Para participar en el PUA 2026, los estudiantes debieron haber culminado el 1.° y 2.° grado de secundaria en una institución pública de Educación Básica Regular y estar aptos para iniciar el 3.° grado en 2026.

Entre los requisitos también se incluyó haber ocupado uno de los 10 primeros puestos en 1.° de secundaria o haber sido ganador en etapa nacional de concursos o juegos escolares reconocidos oficialmente. Asimismo, los postulantes debieron tener como máximo 15 años cumplidos al 31 de marzo de 2026 y contar con autorización de sus padres o apoderados.

El proceso ofrece 2.650 vacantes a nivel nacional. Lima concentra 300 plazas, mientras que la mayoría de regiones dispone de 100 vacantes. Otras sedes presentan asignaciones diferenciadas, como Puno (85), Ayacucho (90), Loreto (90), Madre de Dios (90) y Huancavelica (95), según el anexo oficial del PUA 2026.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.