A poco de iniciar el año escolar, los postulantes que rindieron la evaluación del Proceso Único de Admisión 2026 a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) ya pueden conocer el puntaje obtenido y verificar si alcanzaron una vacante en estas instituciones educativas.

El Ministerio de Educación (Minedu) ha publicado este 17 de febrero la relación de seleccionados de la primera etapa del proceso. Los aspirantes podrán comprobar si formarán parte de alguna de las 61 sedes distribuidas en todas las regiones del país tras disputar 2.650 vacantes disponibles.

LINK oficial de resultados

De acuerdo con el portal del Minedu, los padres y apoderados podrán verificar los resultados de la primera etapa del examen de admisión a través del siguiente enlace oficial en la plataforma del colegio.

Cronograma de las próximas etapas

El proceso de desarrollo del examen de admisión es el siguiente:

Recepción de reclamos (etapa de inscripción): 3 y 4 de febrero.

Evaluación Fase I (Habilidades cognitivas): 8 de febrero.

Resultados de la Fase I: 17 de febrero.

Evaluación Fase II (Socioemocional y entrevista): del 21 al 23 de febrero.

Resultados finales y asignación de vacantes: 2 de marzo.

Luego de estas fechas, se desarrollará la etapa de recepción y atención de reclamos finales, prevista entre el 3 y 4 de marzo. Posteriormente, se llevará a cabo la confirmación de vacantes del 3 al 7 de marzo. El cronograma concluirá con la matrícula de los escolares en el COAR, del 3 al 31 de marzo.

