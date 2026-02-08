HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Resultados Fase 1 COAR 2026: lista de ingresantes del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento de Minedu

Los postulantes, distribuidos en 61 sedes a nivel nacional, competirán por 2.650 vacantes. El examen del COAR evaluará sus competencias en lectura y matemáticas durante 120 minutos.

Más de 20.000 estudiantes rendirán su primera examen COAR este 8 de febrero
Más de 20.000 estudiantes rendirán su primera examen COAR este 8 de febrero | Composición LR

Un total de 20.064 estudiantes rendirán la prueba escrita del Proceso Único de Admisión 2026 a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) este domingo 8 de febrero. En 61 sedes ubicadas en todas las regiones del país, los postulantes buscarán acceder a una de las 2.650 vacantes disponibles.

El examen evaluará las competencias lectoras y matemáticas de los estudiantes durante 120 minutos. Es importante señalar que la dirección exacta de las sedes puede ser consultada en la web oficial de la institución.

Lista de resultados de la primera fase

Los padres y apoderados podrán verificar los resultados de la primera etapa del examen de admisión a través de la plataforma de la red del colegio.

En este portal del Ministerio de Educación, se habilitará un buscador donde se publicará la lista de estudiantes que han superado la fase inicial de la prueba.

Cronograma de las próximas etapas

El proceso de desarrollo del examen de admisión es el siguiente:

  • Recepción de reclamos (etapa de inscripción): 3 y 4 de febrero.
  • Evaluación Fase I (Habilidades cognitivas): 8 de febrero.
  • Resultados de la Fase I: 17 de febrero.
  • Evaluación Fase II (Socioemocional y entrevista): del 21 al 23 de febrero.
  • Resultados finales y asignación de vacantes: 2 de marzo.

Requisitos para acceder a una plaza del COAR

Este año, el Minedu ha dispuesto 2.650 vacantes, distribuidas en las 25 sedes a nivel nacional. Los postulantes deben haber ocupado uno de los 10 primeros puestos en primer grado de secundaria o haber destacado en concursos educativos, además de no superar los 15 años de edad al 31 de marzo de 2026.

El proceso es completamente gratuito. Si un postulante no aparece en la lista de aptos el 2 de febrero, tendrá un plazo de 48 horas para presentar un reclamo formal a través de la plataforma, si considera que cumple con los requisitos establecidos en las bases.

Inscripciones COAR 2026: ¿cómo es el proceso?

La postulación al COAR 2026 se hace de forma virtual y sin costo mediante la plataforma de admisión del Ministerio de Educación (https://admisioncoar.minedu.gob.pe/). Los padres o tutores deben llenar la ficha correspondiente y elegir el COAR ubicado más cerca del lugar de residencia. El proceso exige cumplir con los requisitos académicos del segundo grado de secundaria, como figurar en los primeros puestos o acreditar logros relevantes, además de no superar los 15 años de edad al 31 de marzo de 2026.

