Mundo

Arrestan a Peter Mandelson, exembajador británico en EE.UU., acusado de pasar información confidencial a Epstein cuando era ministro

El político de 72 años permanece en una comisaría donde los investigadores proceden con el interrogatorio correspondiente.

Los vínculos públicos entre Mandelson y Epstein datan de principios de los años 2000, según revelan notas de cumpleaños de 2003.
Los vínculos públicos entre Mandelson y Epstein datan de principios de los años 2000, según revelan notas de cumpleaños de 2003. | BBC News

La Policía Metropolitana de Londres detuvo este lunes 23 de febrero a Peter Mandelson, exembajador británico en EE.UU. y exministro laborista, por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público. De acuerdo a la BBC, los agentes realizaron el arresto en una propiedad de Camden, tras ejecutar órdenes de allanamiento tanto en dicho distrito como en Wiltshire. Actualmente, el político de 72 años permanece en una comisaría donde los investigadores proceden con el interrogatorio correspondiente.

La pesquisa busca esclarecer si el inglés compartió información gubernamental sensible, de carácter market-sensitive, con Jeffrey Epstein durante su etapa en el gobierno durante la crisis financiera. El proceso inició cuando el gabinete de Keir Starmer remitió material sobre las comunicaciones entre ambos a las autoridades. Medios como Reuters, Financial Times y The Guardian señalan que la investigación se concentra en la filtración de correos internos y documentos vinculados a decisiones económicas clave.

¿Cuándo inicia la relación con Epstein?

Los vínculos públicos datan de principios de los años 2000, según revelan notas de cumpleaños de 2003 y diversos contactos posteriores registrados en los "Epstein files". La crisis política actual surgió tras la difusión de nuevos documentos en EE. UU., los cuales —bajo el reporte de Time y Reuters— ampliaron el alcance de esta relación. Estos hallazgos generaron dudas profundas sobre el conocimiento previo del gobierno británico antes de su nombramiento como embajador.

En el ámbito institucional, la Policía Metropolitana confirmó el 3 de febrero la apertura de una investigación por presunta mala conducta en cargo público contra el exministro. Posteriormente, Reuters informó sobre registros en domicilios vinculados a la causa sin que mediaran arrestos inmediatos. No obstante, la detención efectuada el 23 de febrero representa un avance procesal significativo dentro de las pesquisas que las autoridades mantienen en curso.

El futuro del caso depende ahora del análisis de la evidencia incautada y de los interrogatorios policiales antes de una posible remisión del expediente a la fiscalía. Mientras tanto, el impacto político es ya una realidad: Mandelson presentó su renuncia al Partido Laborista y a su escaño en la Cámara de los Lores a inicios de febrero. Al mismo tiempo, el gobierno británico permanece bajo presión debido a los criterios de selección aplicados en su designación diplomática.

¿Quién es Peter Mandelson?

El británico destaca como un estratega fundamental del Nuevo Laborismo y la modernización del Partido Laborista que logró el triunfo en 1997. Según The Guardian y Financial Times, lo califican como un peso pesado histórico con una trayectoria extensa en las esferas del poder. No obstante, su figura atraviesa una crisis política profunda debido a una investigación relacionada con Epstein.

Su perfil recobró protagonismo cuando el primer ministro Keir Starmer lo designó embajador en Washington en 2024. Este nombramiento derivó en un conflicto político por sus nexos con el caso mencionado; según Reuters, el gobierno lo destituyó de su cargo en septiembre de 2025 tras la aparición de nuevos detalles sobre dicha relación.

