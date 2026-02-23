HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Tacna: un muerto y tres heridos en accidentes vehiculares en la frontera

Ocurrió en el distrito La Yarada los Palos. La víctima era un peatón que regresaba a su vivienda. Otras tres personas que iban en una motocicleta resultaron heridas. 

El fallecido era un joven que se dedicaba a la agricultura. Foto: Liz Ferrer, La República
El fallecido era un joven que se dedicaba a la agricultura. Foto: Liz Ferrer, La República

Durante la mañana del 23 de febrero dos accidentes de tránsito en el distrito fronterizo La Yarada los Palos, en Tacna, dejaron como saldo una persona fallecida y tres heridos. Todos eran varones y el primer accidente ocurrió a las 5 de la madrugada.

La víctima mortal fue identificada como Alexander Pablo Layme Cunurana (26), quien fue arrollado por un vehículo que huyó del lugar. Su madre, Rosa Cunurana Quispe, relató que su hijo volvía a casa, en el sector de Rancho Grande, cuando sucedió el accidente.

El joven se dedicaba a la agricultura y en el pasado había prestado servicio en el Ejército. Fue debido al carnet militar que llevaba consigo que pudo ser identificado por la Policía y se convocó a sus familiares a la escena del accidente.

Otro accidente

Horas más tarde, en el ingreso a la Asociación 10 de Mayo, tres personas (dos hombres y una mujer) que viajaban a bordo de una motocicleta resultaron heridas tras el choque con un vehículo particular. Las causas exactas aún son materia de investigación.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Regional. Ellos fueron identificados como Neyser Antonio Sinuiri Tapullima (24), Llasmi Tamayo Ríos (32) y Piero Tamayo Ríos (19).

