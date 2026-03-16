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Cambios en el Metro de Lima: Línea 1 ampliaría su horario nocturno hasta las 11 p. m.

Con nuevas implementaciones, trenes también permitiría movilizar a más pasajeros en menos tiempo y disminuir la espera en las estaciones.

Ampliación de horario y mejoras en infraestructura.
Ampliación de horario y mejoras en infraestructura. | Foto: Andina

La capacidad del sistema de la Línea 1 del Metro de Lima experimentará cambios en busca de beneficiar a los usuarios. Su plan de modernización contempla una inversión privada de US$2.700 millones y la incorporación de 31 nuevas unidades. Con estas mejoras, se busca reducir los tiempos de traslado, incluso durante las horas de mayor demanda. Se estima que la capacidad actual de 600.000 se incremente hasta 1.000.000 de personas por día.

La medida busca fortalecer la infraestructura y optimizar la operación del sistema, que presta servicio en distritos como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco y Surquillo, entre otros.

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Ampliará su horario de atención

El horario de funcionamiento también se ampliaría, según el presidente del directorio de la Línea 1, Manuel Wu. Actualmente, el servicio opera hasta las 10.00 p. m., pero con la ejecución del proyecto podría extenderse una hora más. Esto ayudaría a que más ciudadanos utilicen este transporte en horario nocturno.

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La Línea 1 del Metro de Lima atraviesa un total de 26 estaciones a lo largo de 34 kilómetros. Foto: difusión

La Línea 1 del Metro de Lima atraviesa un total de 26 estaciones a lo largo de 34 kilómetros. Foto: difusión

Cabe resaltar que la ampliación forma parte del proyecto de inversión que recientemente fue declarado viable por ProInversión. Según Wu, las primeras obras podrían iniciar en aproximadamente un año, mientras que los resultados se observarían entre dos y tres años, dependiendo del avance de los trabajos.

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Habrá mejoras

Los viajeros también recibirán otros beneficios. Por ejemplo, se modernizará el sistema de recaudo mediante la implementación de pagos digitales. Además, se instalarán puertas de seguridad en los andenes para evitar que las personas caigan o ingresen a las vías férreas. Con estas mejoras, la Línea 1 buscará equiparar estándares presentes en sistemas de metro de otras ciudades del mundo.

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