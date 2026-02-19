Un hecho de presunta negligencia médica es investigado en La Libertad tras la muerte de una bebé recién nacida. La situación ocurrió durante el proceso de parto, cuando la gestante no recibió atención oportuna en el Hospital Distrital Jerusalén, pese a presentar señales de riesgo, indicó el esposo de la mujer a medios locales. El retraso en la asistencia y el sangrado posterior generaron complicaciones tanto para la madre como para la recién nacida, lo que motivó el traslado urgente de la menor a otro establecimiento.

De acuerdo con el testimonio del padre, la bebé fue derivada al Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta ante el deterioro de su estado; sin embargo, al llegar los especialistas, solo pudieron confirmar su fallecimiento. El suceso generó conmoción entre familiares y vecinos, quienes piden que se esclarezcan las circunstancias del incidente debido a que la mujer estuvo varias horas aguardando por atención. "Decían que tenía que esperar", explicó.

En tanto, la madre permanece bajo monitoreo médico tras requerir transfusiones de sangre para estabilizar su estado. Familiares de la agraviada realizaron protestas. Al respecto, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) detalló que inició las diligencias correspondientes.

Gerencia Regional de Salud se pronuncia sobre caso

Este jueves, el Gobierno Regional de La Libertad oficializó a Gerardo Florián Gómez, exdirector ejecutivo de la Red Integrada de Salud (RIS) de Santiago de Chuco, como el nuevo gerente regional de Salud. El funcionario comentó que estará pendiente de los resultados de las investigaciones sobre el acontecimiento de la menor fallecida.

"Desde ya hago mención de que no me va a temblar la mano para poder sancionar a ese pequeño grupo de profesionales que hacen quedar mal al sector. A ese pequeño grupo que muchas veces, lamentablemente, comete negligencias médicas como la que han cometido en Jerusalén, que la vamos a investigar y de encontrar responsables, vamos a sancionar inmediatamente", indicó durante una conferencia de prensa.