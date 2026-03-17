HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Nuevo Gabinete Arroyo y Raúl Canelo en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Ciencia

El origen de las plantas estaría ligado al mar y no la tierra, según científicos: evolución se remonta a unos 470 millones de años

Las primeras formas de vida terrestre, como algas y bacterias, iniciaron el Gran Evento de Oxigenación al liberar O₂, permitiendo la evolución de un nuevo ecosistema terrestre.

La evolución de la vegetación terrestre comenzó hace aproximadamente 470 millones de años. Foto: Antena 3 Noticias.
La evolución de la vegetación terrestre comenzó hace aproximadamente 470 millones de años. Foto: Antena 3 Noticias.

Hace unos 500 millones de años, los habitantes en la Tierra se limitaban casi exclusivamente a los océanos. Sin embargo, un cambio asombroso ocurrió: las plantas comenzaron a colonizar la superficie firme. Este momento fue uno de los más importantes en la historia del planeta, pues lo transformó de una manera irreversible.

En un artículo para Live Science, un geocientífico explicó que la historia de la vegetación comenzó en el agua. Las primeras formas de vida similares fueron las algas, organismos sencillos que aún están presentes en playas y estanques en la actualidad.

Estas especies tienen la capacidad de realizar fotosíntesis: un proceso que utiliza luz solar, H₂O y dióxido de carbono para producir azúcares y liberar oxígeno como subproducto.

PUEDES VER: Chinos logran convertir cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves militares

lr.pe

Construcción de un nuevo ecosistema

Según se revela, los seres fotosintéticos como las algas y algunas bacterias iniciaron a soltar O₂ de manera gradual, un cambio conocido como el Gran Evento de Oxigenación.

Hace aproximadamente 470 millones de años, se dio la evolución a partir de la vegetación marina, se indica en el texto científico The Evolutionary Origin of a Terrestrial Flora. Estas plantas iniciales habitaban aguas poco profundas cerca de las costas, un entorno en el que las condiciones cambiaban constantemente.

Se describe también que estas estaban sumergidas en el agua en algunas ocasiones y expuestas al aire en otras. Esta situación cambiante les permitió adaptarse gradualmente a la vida en tierra firme, dando inicio a la importante transición.

Cambio de hábitat

Una de las principales adaptaciones que se registra en la estructura de estos organismos fue una capa cerosa llamada cutícula, que ayudaba a retener el líquido dentro de la planta. Además, comenzaron a desarrollar paredes celulares más fuertes y se presentó el desarrollo de estructuras llamadas rizoides.

Estas primeras muestras eran pequeñas y simples, similares a los musgos y hepáticas actuales. No tenían raíces ni tallos verdaderos, y permanecían cerca del suelo. Los fósiles de plantas primitivas, como Cooksonia, que datan de hace unos 430 millones de años, muestran otras pequeñas de solo unos centímetros de altura.

A medida que se expandían, sus raíces ayudaban a descomponer las rocas y convertirlas en suelo fértil, un proceso conocido como meteorización, que favorecía la creación de suelos más fértiles y adecuados para sustentar vida.

El avance también tuvo un impacto directo en la atmósfera. Al liberar oxígeno, mejoraron la calidad del aire, lo que facilitó la respiración. Además, crearon nuevos hábitats y fuentes de alimento, lo que permitió que insectos y otros animales comenzaran a trasladarse del agua a la tierra.

Notas relacionadas
Año Nuevo 2026 en Huancaya: lagunas turquesas, paisajes impresionantes y actividades para recibir el año en plena naturaleza

Año Nuevo 2026 en Huancaya: lagunas turquesas, paisajes impresionantes y actividades para recibir el año en plena naturaleza

LEER MÁS
¿Dónde está la 'Suiza limeña'? Conoce la ruta para llegar al paraíso verde ubicado a solo dos horas de Lima

¿Dónde está la 'Suiza limeña'? Conoce la ruta para llegar al paraíso verde ubicado a solo dos horas de Lima

LEER MÁS
Científicos revelan cómo se generan los rayos: una cascada de energía

Científicos revelan cómo se generan los rayos: una cascada de energía

LEER MÁS
La imponente pieza de 1.200 toneladas que transforma un río de Sudamérica en electricidad y desafía el récord mundial de China

La imponente pieza de 1.200 toneladas que transforma un río de Sudamérica en electricidad y desafía el récord mundial de China

LEER MÁS
El secreto de la araña tejedora: estudio revela cómo la telaraña cambia de estructura para capturar presas sin romperse

El secreto de la araña tejedora: estudio revela cómo la telaraña cambia de estructura para capturar presas sin romperse

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Chinos logran convertir cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves militares

Chinos logran convertir cáscaras de pitahaya en un elemento clave para las baterías de autos eléctricos y aeronaves militares

LEER MÁS
Españoles plantean que la Gran Pirámide podría tener hasta 12.000 años y no haber sido construida por el Antiguo Egipto

Españoles plantean que la Gran Pirámide podría tener hasta 12.000 años y no haber sido construida por el Antiguo Egipto

LEER MÁS
Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar las baterías de celulares: todo en 10 minutos

Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar las baterías de celulares: todo en 10 minutos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Es falso que Roberto Sánchez lidere encuesta presidencial en el sur y oriente del Perú con un 23%

Dictan 9 meses de prisión preventiva contra sujetó que abusó de menor de 5 años en Chachapoyas

Ciencia

Adiós a la humedad en casa: arquitecto español revela el truco con papel aluminio para resolver el problema en casi 48 horas

Científicos españoles crean un sistema que genera energía solo con agua de mar y es resistente a las duras condiciones del océano

Indios transforman cáscaras de naranja en una sustancia clave para baterías de hospitales y bancos ante cortes de luz

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Crisis en gobierno y nuevo gabinete: Luis Enrique Arroyo Sánchez es designado primer ministro de José María Balcázar

Elecciones 2026: JNE amonesta a José Luna y Cecilia García por comentarios ofensivos contra otros candidatos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025