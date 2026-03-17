El origen de las plantas estaría ligado al mar y no la tierra, según científicos: evolución se remonta a unos 470 millones de años

Hace unos 500 millones de años, los habitantes en la Tierra se limitaban casi exclusivamente a los océanos. Sin embargo, un cambio asombroso ocurrió: las plantas comenzaron a colonizar la superficie firme. Este momento fue uno de los más importantes en la historia del planeta, pues lo transformó de una manera irreversible.

En un artículo para Live Science, un geocientífico explicó que la historia de la vegetación comenzó en el agua. Las primeras formas de vida similares fueron las algas, organismos sencillos que aún están presentes en playas y estanques en la actualidad.

Estas especies tienen la capacidad de realizar fotosíntesis: un proceso que utiliza luz solar, H₂O y dióxido de carbono para producir azúcares y liberar oxígeno como subproducto.

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Construcción de un nuevo ecosistema

Según se revela, los seres fotosintéticos como las algas y algunas bacterias iniciaron a soltar O₂ de manera gradual, un cambio conocido como el Gran Evento de Oxigenación.

Hace aproximadamente 470 millones de años, se dio la evolución a partir de la vegetación marina, se indica en el texto científico The Evolutionary Origin of a Terrestrial Flora. Estas plantas iniciales habitaban aguas poco profundas cerca de las costas, un entorno en el que las condiciones cambiaban constantemente.

Se describe también que estas estaban sumergidas en el agua en algunas ocasiones y expuestas al aire en otras. Esta situación cambiante les permitió adaptarse gradualmente a la vida en tierra firme, dando inicio a la importante transición.

Cambio de hábitat

Una de las principales adaptaciones que se registra en la estructura de estos organismos fue una capa cerosa llamada cutícula, que ayudaba a retener el líquido dentro de la planta. Además, comenzaron a desarrollar paredes celulares más fuertes y se presentó el desarrollo de estructuras llamadas rizoides.

Estas primeras muestras eran pequeñas y simples, similares a los musgos y hepáticas actuales. No tenían raíces ni tallos verdaderos, y permanecían cerca del suelo. Los fósiles de plantas primitivas, como Cooksonia, que datan de hace unos 430 millones de años, muestran otras pequeñas de solo unos centímetros de altura.

A medida que se expandían, sus raíces ayudaban a descomponer las rocas y convertirlas en suelo fértil, un proceso conocido como meteorización, que favorecía la creación de suelos más fértiles y adecuados para sustentar vida.

El avance también tuvo un impacto directo en la atmósfera. Al liberar oxígeno, mejoraron la calidad del aire, lo que facilitó la respiración. Además, crearon nuevos hábitats y fuentes de alimento, lo que permitió que insectos y otros animales comenzaran a trasladarse del agua a la tierra.