Contraloría encuentra caos sanitario en Tarapoto: fallas estructurales, hacinamiento y equipos sin uso en hospital del Minsa

Un operativo de Contraloría reveló el deterioro del servicio de emergencias del Hospital Regional de Tarapoto, donde pacientes reciben atención en pasillos y equipos biomédicos permanecen inoperativos desde hace meses.

Contraloría realizó una inspección en el hospital de Tarapoto. Foto: difusión
Contraloría realizó una inspección en el hospital de Tarapoto. Foto: difusión

El operativo de la Contraloría expuso un panorama crítico en el Hospital Regional de Tarapoto, donde se detectó hacinamiento, fallas estructurales y la presencia de equipamiento en desuso pese a ser clave para la atención médica. La intervención, realizada de madrugada, confirmó que el nosocomio opera en condiciones que comprometen la atención de cientos de pacientes.

Durante la inspección se encontraron pacientes atendidos en pasillos debido a la falta de espacios disponibles. Camillas improvisadas, numeraciones pegadas en las paredes y tratamientos administrados en zonas de tránsito fueron parte de las evidencias registradas. La precariedad se extiende a distintas áreas, lo que evidencia una deteriorada gestión del sector Salud.

Los auditores también verificaron equipos esenciales fuera de funcionamiento. Entre ellos, un tomógrafo, un sistema de rayos X y un Arco en C que llevan meses sin operar, lo que obliga a trasladar pacientes a centros privados o a postergar diagnósticos críticos. La situación suma sobrecarga al personal y limita la capacidad de respuesta del hospital.

A ello se suma el hallazgo de 32 ventiladores mecánicos adquiridos durante la pandemia y que hoy permanecen sin uso. Doce de ellos están averiados por fallas en la tarjeta gráfica. Además, se reportaron grietas en la infraestructura, filtraciones de agua, fallas en el aire acondicionado y ausencia de extintores operativos, lo que agrava el riesgo para pacientes y trabajadores.

Servicios colapsados y obras paralizadas agravan la crisis hospitalaria

El operativo también revisó el proyecto del Centro de Hemodiálisis, valorizado en S/ 11 millones. Los equipos se encuentran instalados pero sin funcionar debido a la falta de conexión eléctrica, un retraso que mantiene a cientos de pacientes renales a la espera y obliga a otros a viajar largas distancias para recibir tratamiento.

La Contraloría extendió su supervisión a otros servicios públicos de la región y encontró fallas de similar gravedad. Una institución educativa con riesgo de colapso mantiene a más de cien estudiantes sin clases presenciales ni virtuales por falta de Internet. El deterioro se repite en el centro penitenciario Sananguillo, donde el hacinamiento supera ampliamente su capacidad operativa.

El panorama se agrava con la situación de la morgue del Ministerio Público, donde se realizan necropsias con instrumentos domésticos y material deteriorado. Esta precariedad evidencia la falta de control y mantenimiento del Estado, que no garantiza condiciones mínimas de atención ni servicios esenciales para la ciudadanía.

