El Colegio Médico del Perú alertó que el EsSalud atraviesa una situación crítica que afecta directamente a más de 12 millones de asegurados en el país. El pronunciamiento se realizó durante el Consejo Nacional del gremio, llevado a cabo en Cajamarca los días 12 y 13 de febrero, con la participación de 27 decanos regionales, dirigentes sindicales y representantes médicos.

La presidenta del Cuerpo Médico de EsSalud Cajamarca, Liliana Salazar, expresó su preocupación por el desabastecimiento de medicamentos e insumos esenciales en la región, especialmente para pacientes oncológicos y de la Unidad de Cuidados Intensivos, situación que —advirtió— compromete la continuidad de tratamientos y la seguridad de las personas.

A su turno, el secretario general del Sindicato Nacional de Médicos del Seguro Social (SINAMSSOP), Santiago Vinces, sostuvo que el problema se repite en establecimientos de todo el país. Señaló que la falta de insumos, el deterioro de la infraestructura y la precariedad operativa evidencian una crisis estructural que se ha profundizado en los últimos años y que coloca a la institución en riesgo de colapso.

Piden intervención del Ejecutivo

En ese contexto, el SINAMSSOP exhortó al presidente José Jeri a disponer cambios en la conducción de la Presidencia Ejecutiva del Seguro Social para iniciar una recuperación real del sistema.

El decano nacional del Colegio Médico respaldó la posición sindical y afirmó que existen suficientes evidencias de la gravedad de la situación. Sostuvo que la actual conducción no ha logrado revertir los problemas y solicitó decisiones inmediatas que garanticen una gestión institucional capaz de impulsar acciones urgentes, transparentes y efectivas en beneficio de los asegurados y del personal de salud.

EsSalud: desabastecimiento golpea a pacientes

La escasez de medicinas esenciales en la red evidencia fallas graves en la gestión de compras y planificación, lo que ha obligado incluso a realizar adquisiciones de emergencia con sobrecostos. En hospitales se han detectado decenas de fármacos faltantes —por ejemplo, 62 en Iquitos y 93 en Piura— lo que compromete tratamientos y obliga a muchas familias a asumir gastos particulares para no interrumpir terapias.

Recientemente, un paciente diagnosticado con un tumor torácico maligno, denunció irregularidades en la atención que recibe en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Según su testimonio, no recibe completos los fármacos de su quimioterapia, pese a que el tratamiento requiere la combinación coordinada de tres medicamentos para ser efectivo. Indicó que no ha sido citado para la siguiente etapa de tratamiento, pese a que su orden está por vencer, y asegura que nadie responde a sus mensajes ni llamadas, situación que pone en riesgo su salud.

Asimismo, un niño de 6 años permanece desde hace dos años en lista de espera para una cirugía cardíaca en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) debido a la falta de equipos, sin fecha programada para su intervención. Estas situaciones evidencian que la crisis ya no es solo administrativa, sino que repercute directamente en la vida de los peruanos.

