HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Colegio Médico pide cambio en la presidencia de EsSalud ante crisis y desabastecimiento de medicinas: ''Serio riesgo de colapso''

El gremio instó al presidente José Jerí a realizar modificaciones en la dirección de la Presidencia Ejecutiva del Seguro Social con el fin de impulsar una ''recuperación real del sistema de salud''.

El Colegio Médico del Perú alertó sobre la crisis que enfrenta EsSalud, afectando a más de 12 millones de asegurados debido al desabastecimiento de medicamentos esenciales.
El Colegio Médico del Perú alertó sobre la crisis que enfrenta EsSalud, afectando a más de 12 millones de asegurados debido al desabastecimiento de medicamentos esenciales. | Composición LR

El Colegio Médico del Perú alertó que el EsSalud atraviesa una situación crítica que afecta directamente a más de 12 millones de asegurados en el país. El pronunciamiento se realizó durante el Consejo Nacional del gremio, llevado a cabo en Cajamarca los días 12 y 13 de febrero, con la participación de 27 decanos regionales, dirigentes sindicales y representantes médicos.

La presidenta del Cuerpo Médico de EsSalud Cajamarca, Liliana Salazar, expresó su preocupación por el desabastecimiento de medicamentos e insumos esenciales en la región, especialmente para pacientes oncológicos y de la Unidad de Cuidados Intensivos, situación que —advirtió— compromete la continuidad de tratamientos y la seguridad de las personas.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

A su turno, el secretario general del Sindicato Nacional de Médicos del Seguro Social (SINAMSSOP), Santiago Vinces, sostuvo que el problema se repite en establecimientos de todo el país. Señaló que la falta de insumos, el deterioro de la infraestructura y la precariedad operativa evidencian una crisis estructural que se ha profundizado en los últimos años y que coloca a la institución en riesgo de colapso.

PUEDES VER: Paciente con cáncer del hospital Rebagliati denuncia graves retrasos en su tratamiento: “Llamo y nadie contesta”

lr.pe

Piden intervención del Ejecutivo

En ese contexto, el SINAMSSOP exhortó al presidente José Jeri a disponer cambios en la conducción de la Presidencia Ejecutiva del Seguro Social para iniciar una recuperación real del sistema.

El decano nacional del Colegio Médico respaldó la posición sindical y afirmó que existen suficientes evidencias de la gravedad de la situación. Sostuvo que la actual conducción no ha logrado revertir los problemas y solicitó decisiones inmediatas que garanticen una gestión institucional capaz de impulsar acciones urgentes, transparentes y efectivas en beneficio de los asegurados y del personal de salud.

PUEDES VER: Niño de 6 años lleva dos años esperando cirugía en Incor por falta de equipos en EsSalud: aún no tiene fecha programada

lr.pe

EsSalud: desabastecimiento golpea a pacientes

La escasez de medicinas esenciales en la red evidencia fallas graves en la gestión de compras y planificación, lo que ha obligado incluso a realizar adquisiciones de emergencia con sobrecostos. En hospitales se han detectado decenas de fármacos faltantes —por ejemplo, 62 en Iquitos y 93 en Piura— lo que compromete tratamientos y obliga a muchas familias a asumir gastos particulares para no interrumpir terapias.

Recientemente, un paciente diagnosticado con un tumor torácico maligno, denunció irregularidades en la atención que recibe en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Según su testimonio, no recibe completos los fármacos de su quimioterapia, pese a que el tratamiento requiere la combinación coordinada de tres medicamentos para ser efectivo. Indicó que no ha sido citado para la siguiente etapa de tratamiento, pese a que su orden está por vencer, y asegura que nadie responde a sus mensajes ni llamadas, situación que pone en riesgo su salud.

Asimismo, un niño de 6 años permanece desde hace dos años en lista de espera para una cirugía cardíaca en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) debido a la falta de equipos, sin fecha programada para su intervención. Estas situaciones evidencian que la crisis ya no es solo administrativa, sino que repercute directamente en la vida de los peruanos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Niño de 6 años lleva dos años esperando cirugía en Incor por falta de equipos en EsSalud: aún no tiene fecha programada

Niño de 6 años lleva dos años esperando cirugía en Incor por falta de equipos en EsSalud: aún no tiene fecha programada

LEER MÁS
Paciente con cáncer del hospital Rebagliati denuncia graves retrasos en su tratamiento: “Llamo y nadie contesta”

Paciente con cáncer del hospital Rebagliati denuncia graves retrasos en su tratamiento: “Llamo y nadie contesta”

LEER MÁS
Detectan 90 equipos biomédicos inoperativos en instituto cardiovascular que ponen en riesgo tratamientos de pacientes, advierte Contraloría

Detectan 90 equipos biomédicos inoperativos en instituto cardiovascular que ponen en riesgo tratamientos de pacientes, advierte Contraloría

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Minedu busca personal para año escolar 2026: trabaja en Lima o regiones con sueldos de hasta S/ 8.000

Minedu busca personal para año escolar 2026: trabaja en Lima o regiones con sueldos de hasta S/ 8.000

LEER MÁS
Peruana fue a renovar su DNI y descubrió que figuraba como casada desde hace 30 años con hombre que nunca conoció

Peruana fue a renovar su DNI y descubrió que figuraba como casada desde hace 30 años con hombre que nunca conoció

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colegio Médico pide cambio en la presidencia de EsSalud ante crisis y desabastecimiento de medicinas: ''Serio riesgo de colapso''

Indecopi abre procesos sancionadores contra Banco Ripley, BanBif y Santander por presuntas trabas a reclamos

Keiko Fujimori se opone al aborto en casos de niñas y mujeres que sufrieron violencia sexual

Sociedad

Se disloca el hombro, pero Hospital Marino Molina de EsSalud en Comas le indica que regrese en 15 días: "Tengo que aguantar el dolor"

Detienen a mujer acusada de asesinar a su pareja con arma blanca en en San Juan de Lurigancho

Intervienen a familia acusada de captar y explotar sexualmente a adolescentes en Arequipa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori se opone al aborto en casos de niñas y mujeres que sufrieron violencia sexual

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José Jerí: Fernando Rospigliosi convoca Pleno extraordinario para el martes 17 por censura contra el presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025