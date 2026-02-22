Habilitan DNI electrónico sin costo para este grupo de peruanos: verifica si puedes acceder al beneficio

Reniec y municipalidades coordinan campañas para facilitar trámites de DNI electrónico en diversas regiones del país | Composición LR/Andina

Reniec y municipalidades coordinan campañas para facilitar trámites de DNI electrónico en diversas regiones del país | Composición LR/Andina

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realiza diversas campañas en coordinación con distintas instituciones para trámites y entregas del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico. Durante 2026, grupos específicos de la población podrán emitirlo de manera gratuita. La medida busca reducir brechas de identificación y priorizar a ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

La disposición permite realizar trámites de inscripción por primera vez, renovación y otras gestiones sin costo, en el marco de programas coordinados con municipalidades y entidades públicas de todo el país.

¿Quiénes pueden acceder al DNI electrónico gratuito?

La gratuidad del DNI electrónico fue autorizada mediante resoluciones emitidas a fines de 2025 y rige desde el primer día hábil de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. En total, se prevé la entrega de aproximadamente 700.000 DNI electrónicos sin costo durante el año.

Reniec estableció dos grupos principales de beneficiarios para este año.

Primer grupo

Menores de 0 a 16 años que tramiten su DNIe en Oficinas Registrales Auxiliares.

Niños de 0 a 1 año atendidos en centros del RENIEC.

Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Personas con discapacidad, sin distinción de edad.

En este segmento se proyecta la emisión de 470.000 DNI electrónicos.

Segundo grupo

Personas en situación de pobreza o pobreza extrema registradas en el SISFOH.

Adultos mayores desde los 60 años en condición de vulnerabilidad.

Ciudadanos incluidos en la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS), atendidos a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) y buques de la Armada en zonas alejadas.

Población indígena u originaria del VRAEM, zonas de frontera y otras áreas con barreras económicas.

Bomberos voluntarios a nivel nacional.

Personas en situación de especial protección debidamente acreditada.

Para este grupo se destinaron 157.000 trámites gratuitos.

Campañas en regiones y sedes habilitadas

Reniec, en coordinación con municipalidades, desarrolla eventos presenciales en distintas regiones del país. Durante enero y febrero se habilitaron puntos de atención en departamentos como Áncash, Amazonas, Cajamarca y Lima, además de otras regiones priorizadas.

Estas jornadas forman parte de la estrategia “Verano Inclusivo”, que busca facilitar el acceso al documento digital a niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Los ciudadanos interesados deben verificar si pertenecen a alguno de los grupos priorizados y acudir a las sedes habilitadas para iniciar el trámite correspondiente.