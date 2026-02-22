HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Habilitan DNI electrónico sin costo para este grupo de peruanos: verifica si puedes acceder al beneficio

La medida, vigente desde enero hasta diciembre de 2026, permitirá emitir aproximadamente 700.000 DNIe sin costo a grupos específicos.

Reniec y municipalidades coordinan campañas para facilitar trámites de DNI electrónico en diversas regiones del país
Reniec y municipalidades coordinan campañas para facilitar trámites de DNI electrónico en diversas regiones del país | Composición LR/Andina

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realiza diversas campañas en coordinación con distintas instituciones para trámites y entregas del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico. Durante 2026, grupos específicos de la población podrán emitirlo de manera gratuita. La medida busca reducir brechas de identificación y priorizar a ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

La disposición permite realizar trámites de inscripción por primera vez, renovación y otras gestiones sin costo, en el marco de programas coordinados con municipalidades y entidades públicas de todo el país.

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Más de 100.000 peruanos mayores de 30 años todavía usan su DNI amarillo, según Reniec: así podrás renovarlo por internet

lr.pe

¿Quiénes pueden acceder al DNI electrónico gratuito?

La gratuidad del DNI electrónico fue autorizada mediante resoluciones emitidas a fines de 2025 y rige desde el primer día hábil de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. En total, se prevé la entrega de aproximadamente 700.000 DNI electrónicos sin costo durante el año.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Reniec estableció dos grupos principales de beneficiarios para este año.

Primer grupo

  • Menores de 0 a 16 años que tramiten su DNIe en Oficinas Registrales Auxiliares.
  • Niños de 0 a 1 año atendidos en centros del RENIEC.
  • Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en el marco de las Elecciones Generales 2026.
  • Personas con discapacidad, sin distinción de edad.

En este segmento se proyecta la emisión de 470.000 DNI electrónicos.

Segundo grupo

  • Personas en situación de pobreza o pobreza extrema registradas en el SISFOH.
  • Adultos mayores desde los 60 años en condición de vulnerabilidad.
  • Ciudadanos incluidos en la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS), atendidos a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) y buques de la Armada en zonas alejadas.
  • Población indígena u originaria del VRAEM, zonas de frontera y otras áreas con barreras económicas.
  • Bomberos voluntarios a nivel nacional.
  • Personas en situación de especial protección debidamente acreditada.

Para este grupo se destinaron 157.000 trámites gratuitos.

PUEDES VER: COAR 2026: más de 4.100 estudiantes pasan a segunda fase y rendirán nueva prueba del 21 al 23 de febrero

lr.pe

Campañas en regiones y sedes habilitadas

Reniec, en coordinación con municipalidades, desarrolla eventos presenciales en distintas regiones del país. Durante enero y febrero se habilitaron puntos de atención en departamentos como Áncash, Amazonas, Cajamarca y Lima, además de otras regiones priorizadas.

Estas jornadas forman parte de la estrategia “Verano Inclusivo”, que busca facilitar el acceso al documento digital a niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Los ciudadanos interesados deben verificar si pertenecen a alguno de los grupos priorizados y acudir a las sedes habilitadas para iniciar el trámite correspondiente.

Notas relacionadas
DNI electrónico 2026 con descuento: Reniec lanza beneficio para quienes cumplen este requisito

DNI electrónico 2026 con descuento: Reniec lanza beneficio para quienes cumplen este requisito

LEER MÁS
Reniec lanza campaña en SJL y entrega DNI electrónico sin costo hasta el 27 de febrero

Reniec lanza campaña en SJL y entrega DNI electrónico sin costo hasta el 27 de febrero

LEER MÁS
Reniec lanza campaña Verano Inclusivo 2026: obtén tu DNI electrónico GRATIS en más de 10 distritos de Lima en febrero

Reniec lanza campaña Verano Inclusivo 2026: obtén tu DNI electrónico GRATIS en más de 10 distritos de Lima en febrero

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Moto atropelló a menor de 13 años en la nueva Vía Expresa Sur con avenida Surco: es el segundo accidente en menos de 3 meses

Moto atropelló a menor de 13 años en la nueva Vía Expresa Sur con avenida Surco: es el segundo accidente en menos de 3 meses

LEER MÁS
Amigo rescatista de policía arrastrado por el río Rímac recuerda: "Salí corriendo para alcanzarlo"

Amigo rescatista de policía arrastrado por el río Rímac recuerda: "Salí corriendo para alcanzarlo"

LEER MÁS
Identifican a conductor que atropelló a campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano: es buscado por la PNP

Identifican a conductor que atropelló a campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano: es buscado por la PNP

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

BAFTA 2026 en vivo vía HBO Max y TNT: a qué hora y dónde ver la premiación por televisión y streaming

Terremoto de magnitud 7,1 sacude la costa de Malasia, según USGS

Lula exige a Trump igualdad entre países ante incertidumbre por aranceles de EE.UU.: "No queremos una nueva Guerra Fría"

Sociedad

Moto atropelló a menor de 13 años en la nueva Vía Expresa Sur con avenida Surco: es el segundo accidente en menos de 3 meses

Puno: despiste de bus de músicos deja 6 fallecidos y más de 30 heridos

Parque de las Leyendas anuncia evento 'Capibara Fest' este 22 de febrero: ¿quiénes ingresan gratis?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ica: después de 21 días de ser baleado murió en alcalde de Los Aquijes

Ica: muere alcalde de Los Aquijes tras permanecer en UCI luego de ser baleado

Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025