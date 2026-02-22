El presidente brasileño, Lula da Silva, mantiene una postura de apertura total ante el diálogo con su homólogo Donald Trump. | Composición LR/AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le exigió al gobierno de Donald Trump que “todos los países sean tratados de igual forma” en medio de la polarización global. En conferencia de prensa tras concluir una visita oficial a India, el brasileño afirmó que su nación “no quiere una nueva Guerra Fría” y que espera transmitirle el mismo mensaje al republicano en la reunión prevista para la primera semana de marzo en Washington.

Al referirse a las tensiones comerciales, de acuerdo a Reuters, el mandatario de 80 años subrayó que su administración no aceptará decisiones unilaterales que perjudiquen su economía. Aunque se abstuvo de comentar extensamente la reciente decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de anular aranceles globales impuestos por el líder estadounidense, el sindicalista sudamericano se mostró optimista al afirmar que “las relaciones estarán en una mejor posición” tras ese diálogo.

¿Qué temas discutirían Lula y Trump?

La agenda entre Lula y Trump contempla ejes fundamentales para la relación bilateral, tales como el comercio, la inmigración, las inversiones y diversas alianzas académicas. El presidente brasileño mantiene una postura de apertura total ante el diálogo, bajo la premisa de que “no hay nada prohibido en la mesa de negociación”, lo cual facilita el abordaje de múltiples asuntos de interés mutuo con EE.UU.

Aparte de la esfera económica, el mandatario sudamericano busca tratar temas sociales y de derechos humanos, con especial atención en la seguridad y la situación de los brasileños residentes en territorio estadounidense. El propósito central de este acercamiento es, en palabras del líder de 80 años, “tener la certeza de mantener una relación altamente respetuosa” que logre mitigar las tensiones diplomáticas previas entre ambas naciones.

Brasil rechaza ser tratado como “colonia tecnológica”

Lula está en contra de una visión reduccionista para los países del Sur Global dentro de las cadenas de valor internacionales. El mandatario sostiene que su país posee abundantes recursos naturales, pero se rehúsa a ocupar el rol de simple proveedor de materias primas, en el marco de acuerdos con potencias económicas.

El enfoque brasileño busca la participación directa en el procesamiento y desarrollo industrial de sus propios recursos para romper con la dependencia externa. En este sentido, el sindicalista fue enfático sobre el futuro de la industria extractiva: “Lo que no vamos a permitir es que nuestros minerales sean explotados como en el pasado, cuando los enviábamos al exterior para luego comprar productos manufacturados”. Este compromiso con la autonomía tecnológica se consolidó, además, mediante una alianza de cooperación estratégica con los indios.

El nuevo pacto con India

El nuevo acuerdo estratégico en Nueva Delhi busca fortalecer la cooperación en tierras raras y minerales críticos. A través de un memorándum de entendimiento, ambas naciones establecen una hoja de ruta que abarca la exploración, minería e inversión recíproca en estos recursos esenciales para la transición energética y la inteligencia artificial. Esta alianza busca, de forma deliberada, mitigar la dependencia de potencias como China en la cadena de suministro global de tecnologías avanzadas.

El primer ministro Narendra Modi y el presidente Lula destacaron la negociación como una prueba de "confianza y complementariedad estratégica". Más allá de la minería, el vínculo se extiende a sectores como la salud, la investigación científica, la educación y el emprendimiento. El objetivo es profundizar una relación bilateral que trascienda lo estrictamente comercial y consolide una red de apoyo técnico y tecnológico entre ambos países.

Finalmente, las dos economías más grandes del Sur Global fijaron la meta de elevar su comercio bilateral hasta los 30.000 millones de dólares para el año 2030. Este compromiso refleja una visión de largo plazo centrada en la innovación y el beneficio mutuo.