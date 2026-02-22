HOYSuscripcion LR Focus

Moto atropelló a menor de 13 años en la nueva Vía Expresa Sur con avenida Surco: es el segundo accidente en menos de 3 meses

Las autoridades continúan trabajando en las investigaciones para determinar las causas del accidente, que fue captado por las cámaras de seguridad.

Accidente en la vía expresa sur
Un accidente de tránsito se registró a las 9:43 a.m. en el cruce de la Vía Expresa Sur con la avenida Surco, en el distrito de Surco, cuando una motocicleta atropelló a una menor de 13 años. El conductor del vehículo menor fue identificado como Ray Valencia, según la información preliminar. Según el reporte médico, la menor presenta una fractura en el húmero y politraumatismo.

La adolescente recibió atención en el lugar por parte de paramédicos de la Unidad de Rescate de la Municipalidad de Surco y luego fue trasladada por personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) a la clínica Santa Martha del Sur, en San Juan de Miraflores. La Comisaría de Surco asumió las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho.

Atropello de menor en la Vía Expresa Sur es el segundo accidente en menos de 3 meses

De acuerdo con los reportes, el impacto se produjo en horas de la mañana cuando la motocicleta circulaba por la intersección de la Vía Expresa Sur con la avenida Surco. Tras el accidente, se activó el protocolo de emergencia para atender a la menor, quien permaneció en la vía mientras recibía los primeros auxilios.

El personal de rescate realizó la evaluación inicial en el lugar antes de coordinar su evacuación. Minutos después, una unidad del Servicio de Atención Móvil de Urgencia efectuó el traslado hacia la clínica Santa Martha del Sur para que continúe con la atención médica correspondiente.

Atropello de menor se suma a otros accidentes recientes en la Vía Expresa Sur

El nuevo caso se produce en una vía donde ya se han reportado otros accidentes de tránsito en los últimos meses. El 18 de diciembre, a las 7:38 a.m., la inspectora municipal Ingrid Contreras fue embestida mientras dirigía el tránsito en el mismo cruce de la Vía Expresa Sur con la avenida Surco.

De acuerdo con las imágenes de cámaras de seguridad, un taxi amarillo cruzó de manera intempestiva hacia la avenida Surco tras colisionar con otro vehículo, impactando a la trabajadora municipal. La inspectora fue trasladada a la clínica San Pablo para recibir atención médica, presentando diversas contusiones producto del impacto. Las autoridades revisaron los registros fílmicos para esclarecer responsabilidades.

Adulta mayor falleció atropellada en la Nueva Vía Expresa Sur

El primer accidente de gravedad en esta vía ocurrió cuando Eulogia Quihui Suica, de 66 años, murió tras ser atropellada por un vehículo de placa BKH-277, conducido por Andrys Daniel Brito. El hecho se produjo en el cruce entre el pasaje San Gotardo y la Vía Expresa Sur, cuando la víctima regresaba del mercado.

Según la información difundida, la mujer falleció en el lugar debido a la magnitud del impacto. Posteriormente, la Municipalidad de Santiago de Surco y la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (EMAPE) emitieron comunicados respecto a las condiciones de señalización y las medidas de seguridad en la zona. El conductor involucrado quedó detenido mientras se desarrollaban las investigaciones correspondientes.

