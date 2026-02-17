HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: Congreso debate moción de censura contra Jerí     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

DNI electrónico 2026 con descuento: Reniec lanza beneficio para quienes cumplen este requisito

Algunas agencias en Lima modificarán horarios de atención desde el 2 hasta el 29 de febrero de 2026, con atención extendida de 06:15 a 19:45 para reducir la congestión.

DNI electrónico para miles de personas en el Perú. Foto: difusión
DNI electrónico para miles de personas en el Perú. Foto: difusión

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una serie de acciones destinadas a facilitar la obtención del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) durante el año 2026, en un esfuerzo por modernizar el reconocimento de los peruanos y ampliar la cobertura.

Una de las estrategias más recientes consiste en ofrecer un lote de 100.000 certificados al costo del antiguo de S/ 30. Este se aplica previo al pago de la tasa correspondiente en plataformas autorizadas. La vigencia de esta propuesta es hasta el término de las Elecciones Generales de abril de 2026, aplicable tanto para mayores de edad como para menores.

Inclusión y modernización

El organismo también ha impulsado jornadas especiales destinadas a poblaciones específicas, entre ellas niños recién nacidos, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades rurales, en las cuales se expedirán más de 627.000.

Mientras tanto, los formatos tradicionales (DNI azul y amarillo) continúan siendo válidos hasta su respectiva caducidad, lo que garantiza que quienes aún no han accedido al carnet electrónico no queden excluidos de votaciones u otros trámites oficiales.

Consulta en línea tu proceso de emisión

En caso la persona quiera conocer si el documento fue emitido o continúa en proceso, deberá ingresar al portal oficial de la entidad estatal y dirigirse a la sección de consulta de trámite. Dentro del sistema, se puede elegir la búsqueda.

Tras completar estos pasos, la plataforma mostrará el nombre del titular, el número de DNI, la fecha en que se realizó el proceso y la oficina donde se gestionó o donde se eligió recogerlo. También indicará si está en impresión o si ya se encuentra disponible para su entrega.

Amplían atención en sedes de Lima durante febrero

Por otro lado, también se dispuso que varias agencias en Lima Metropolitana modifiquen sus horarios de atención durante febrero de 2026 con el propósito de agilizar el proceso y reducir la congestión de público en sus instalaciones. Esta medida estará vigente desde el lunes 2 hasta el domingo 29 de febrero.

Para este periodo, la institución habilitó cuatro sedes, que inicarán a operar desde las 06:15 de la mañana hasta las 07:45 de la noche. Las oficinas incluidas en este esquema especial son:

  • Miraflores
  • Independencia
  • Jesús María
  • Cañete

Peruana fue a renovar su DNI y descubrió que figuraba como casada desde hace 30 años con hombre que nunca conoció

¿Cómo saber si tu DNI está listo? Así puedes consultar el estado de tu trámite por internet y en minutos en la web de Reniec

Reniec habilita agentes automatizados en Lima y en varias regiones del Perú para tramitar actas y duplicado de DNI sin necesidad de hacer colas

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

