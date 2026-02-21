Luto en el mundo de la música. Willie Colón, considerado una de las grandes leyendas de la salsa, falleció a los 75 años este sábado 21 de febrero de 2026 tras haber sido internado de emergencia en un hospital en Estados Unidos. La noticia fue confirmada por sus familiares a través de redes sociales, donde expresaron el profundo dolor por la pérdida del recordado 'Malo del Bronx'.

El anuncio generó inmediatas muestras de pesar y reconocimiento hacia el trombonista y compositor, cuya influencia trascendió fronteras y consolidó su nombre como uno de los pilares de la música latina.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia", se lee en un comunicado publicado en la página oficial del artista.

