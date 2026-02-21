Muere Willie Colón a los 75 años tras permanecer internado de emergencia en hospital de Estados Unidos
Luto en la música: Willie Colón, ícono de la salsa, ha fallecido a los 75 años el 21 de febrero de 2026. La noticia fue confirmada por sus familiares a través de redes sociales.
- Premios Lo Nuestro 2026: conoce a los ganadores de lo mejor de la música latina
- ¡Lo mejor de dos mundos está de vuelta! Miley Cyrus regresa a Disney para celebrar dos décadas del icónico personaje de Hannah Montana
Luto en el mundo de la música. Willie Colón, considerado una de las grandes leyendas de la salsa, falleció a los 75 años este sábado 21 de febrero de 2026 tras haber sido internado de emergencia en un hospital en Estados Unidos. La noticia fue confirmada por sus familiares a través de redes sociales, donde expresaron el profundo dolor por la pérdida del recordado 'Malo del Bronx'.
El anuncio generó inmediatas muestras de pesar y reconocimiento hacia el trombonista y compositor, cuya influencia trascendió fronteras y consolidó su nombre como uno de los pilares de la música latina.
TE RECOMENDAMOS
ECLIPSE SOLAR EN ACUARIO: CAMBIOS INESPERADOS Y GIROS DE DESTINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: Willie Colón fue internado de emergencia en hospital de Estados Unidos: piden cadena de oraciones por la salud del salsero
"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia", se lee en un comunicado publicado en la página oficial del artista.
Muere Willie Colón. Foto: Facebook
Información en desarrollo..