HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años
Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Entretenimiento

Muere Willie Colón a los 75 años tras permanecer internado de emergencia en hospital de Estados Unidos

Luto en la música: Willie Colón, ícono de la salsa, ha fallecido a los 75 años el 21 de febrero de 2026. La noticia fue confirmada por sus familiares a través de redes sociales.

Muere Willie Colón a los 75 años. Foto: Rolling Stone
Muere Willie Colón a los 75 años. Foto: Rolling Stone

Luto en el mundo de la música. Willie Colón, considerado una de las grandes leyendas de la salsa, falleció a los 75 años este sábado 21 de febrero de 2026 tras haber sido internado de emergencia en un hospital en Estados Unidos. La noticia fue confirmada por sus familiares a través de redes sociales, donde expresaron el profundo dolor por la pérdida del recordado 'Malo del Bronx'.

El anuncio generó inmediatas muestras de pesar y reconocimiento hacia el trombonista y compositor, cuya influencia trascendió fronteras y consolidó su nombre como uno de los pilares de la música latina.

TE RECOMENDAMOS

ECLIPSE SOLAR EN ACUARIO: CAMBIOS INESPERADOS Y GIROS DE DESTINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Willie Colón fue internado de emergencia en hospital de Estados Unidos: piden cadena de oraciones por la salud del salsero

lr.pe

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia", se lee en un comunicado publicado en la página oficial del artista.

Muere Willie Colón. Foto: Facebook

Muere Willie Colón. Foto: Facebook

Información en desarrollo..

Notas relacionadas
Robert Smith: la autenticidad detrás del líder de The Cure

Robert Smith: la autenticidad detrás del líder de The Cure

LEER MÁS
Conciertos en Lima 2026: entradas, fecha y lugar para Masiel Málaga, Ken-Y, Amaranta y más este fin de semana

Conciertos en Lima 2026: entradas, fecha y lugar para Masiel Málaga, Ken-Y, Amaranta y más este fin de semana

LEER MÁS
Premios Lo Nuestro 2026: conoce a los ganadores de lo mejor de la música latina

Premios Lo Nuestro 2026: conoce a los ganadores de lo mejor de la música latina

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Willie Colón fue internado de emergencia en hospital de Estados Unidos: piden cadena de oraciones por la salud del salsero

Willie Colón fue internado de emergencia en hospital de Estados Unidos: piden cadena de oraciones por la salud del salsero

LEER MÁS
Fallece Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy', a los 53 años tras luchar contra enfermedad neurodegenerativa

Fallece Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy', a los 53 años tras luchar contra enfermedad neurodegenerativa

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Muere Willie Colón a los 75 años tras permanecer internado de emergencia en hospital de Estados Unidos

Llegaron a la frontera con Chile y dijeron que llevaban “un regalo”: tenían US$ 363 mil sin declarar

Ignacio Buse derrotó a Matteo Barrettini en un partidazo y clasifica a las semifinales del ATP Río Open 2026

Entretenimiento

Reina Hispanoamérica 2026 EN VIVO: a qué hora y dónde ver el top de candidatas y quién ganó el certamen de belleza en Santa Cruz Bolivia

Fallece Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy', a los 53 años tras luchar contra enfermedad neurodegenerativa

¿Qué conciertos habrá en Perú este 2026? Revisa la cartelera mes a mes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Daniel Urresti podría salir en libertad entre lunes y martes, asegura su abogado

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Balcázar en expectativa ante situación ministerial: visitas a despacho, pedido de partidos y ministros que se posicionan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025