Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac
Entretenimiento

BAFTA 2026 en vivo vía HBO Max y TNT: a qué hora y dónde ver la premiación por televisión y streaming

Los BAFTA 2026 se celebrarán el 22 de febrero y contarán con transmisión online en todo el mundo. El evento es considerado uno de los más importantes del cine y la antesala de los Oscar.

'Una batalla tras otra' es la película más nominada en los BAFTA 2026.
'Una batalla tras otra' es la película más nominada en los BAFTA 2026. | Foto: composición LR/BAFTA

Los BAFTA 2026, uno de los eventos más influyentes de la temporada de premios, se celebran este domingo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres. La gala de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, considerada antesala de los Oscar, reunirá a las estrellas más destacadas del cine internacional y podrá ser vista vía televisión y streaming.

La ceremonia contará con la conducción del actor escocés Alan Cumming y la participación de figuras como Michael B. Jordan y Cillian Murphy. Además, el querido oso Paddington, con raíces peruanas, será uno de los presentadores y promete aportar un toque especial a la noche.

ECLIPSE SOLAR EN ACUARIO: CAMBIOS INESPERADOS Y GIROS DE DESTINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿A qué hora ver los BAFTA 2026 en vivo?

La transmisión oficial de los BAFTA 2026 comenzará a las 7.00 p. m. GMT. En Perú, la gala podrá seguirse desde las 2.00 p. m. A continuación, la conversión de horarios en otros países de Latinoamérica y España para que no te pierdas uno de los eventos más importantes del cine.

  • BAFTA 2026 en México, El Salvador y Costa Rica: 1.00 p. m. del 22 de febrero
  • BAFTA 2026 en Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m. del 22 de febrero
  • BAFTA 2026 en Venezuela y Bolivia: 3.00 p. m. del 22 de febrero
  • BAFTA 2026 en Chile, Argentina y Uruguay: 4.00 p. m. del 22 de febrero
  • BAFTA 2026 en España: 8.00 p. m. del domingo 22 de febrero.

¿Dónde ver los Premios BAFTA 2026 por televisión?

En Estados Unidos, la ceremonia será transmitida por E!, mientras que en Latinoamérica también estará disponible en la señal de TNT, con cobertura especial en español. TNT ofrecerá acceso tanto a la gala principal como a la alfombra roja. Por otro lado, en Londres se podrá ver por BBC One.

La premiación se perfila como un termómetro clave rumbo a los Oscar 2026, con la película 'Una batalla tras otra' encabezando la lista con 14 nominaciones, seguida muy de cerca por 'Sinners', que acumula 13 candidaturas.

¿Dónde ver los BAFTA 2026 online?

Si prefieres ver los BAFTA 2026 vía streaming, podrás seguir la premiación británica en vivo desde Latinoamérica a través de HBO Max, plataforma que transmitirá la gala completa desde Londres.

Para acceder, es necesario contar con una suscripción activa asociada a tu correo electrónico. Los planes en Perú van desde S/23.90 soles mensuales.

