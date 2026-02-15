¿Cómo saber si tu DNI está listo? Así puedes consultar el estado de tu trámite por internet y en minutos en la web de Reniec

El sistema de Reniec detalla el estado del DNI en diversas fases: desde "Iniciado" hasta "Entregado". | Foto: Reniec

El sistema de Reniec detalla el estado del DNI en diversas fases: desde "Iniciado" hasta "Entregado". | Foto: Reniec

Los ciudadanos que gestionaron el duplicado o la renovación de su Documento Nacional de Identidad (DNI) pueden verificar en línea si el trámite ya culminó y si es que este se encuentra disponible para su recojo. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) cuenta con una plataforma digital que permite conocer el avance del proceso sin necesidad de acudir previamente a una oficina.

Esta herramienta resulta útil para quienes necesitan acreditar su identidad para realizar trámites bancarios, laborales, notariales o administrativos. Antes de acercarse al local elegido, la entidad recomienda revisar el estado del documento y confirmar los horarios de atención vigentes.

Consulta en línea del DNI: pasos para verificar si ya está listo en Reniec

Para conocer si el DNI fue emitido o continúa en proceso, el ciudadano debe ingresar al portal oficial de Reniec y dirigirse a la sección de consulta de trámite. Dentro del sistema, se puede elegir la búsqueda mediante número de DNI o número de solicitud.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar al portal web oficial de Reniec .

. Seleccionar la opción “Consulta por Documento Nacional de Identificación ( DNI )” o “Consulta por Número de Solicitud”.

)” o “Consulta por Número de Solicitud”. Colocar el número correspondiente en el campo solicitado.

Hacer clic en la opción de consulta.

Tras completar estos pasos, la plataforma mostrará el nombre del titular, el número de documento, la fecha en que se realizó el trámite y la oficina donde se gestionó o donde se eligió recoger el DNI. También indicará si está en impresión o si ya se encuentra disponible para su entrega.

Reniec: estos son los estados que puede mostrar tu trámite de DNI

El sistema de Reniec detalla diferentes fases del procedimiento. Cuando aparece como “Iniciado”, significa que la solicitud fue registrada recientemente. Si figura como “En proceso”, el trámite avanza por distintas etapas internas que muestran el porcentaje de progreso.

Cuando el estado indica “En Agencia”, el DNI ya se encuentra en el centro de atención seleccionado y puede ser recogido. Si aparece “Observado”, existe alguna incidencia que requiere comunicación con la entidad, ya sea mediante la asistente virtual por WhatsApp al número 990182569 o llamando a los teléfonos (01) 315-2700 o (01) 315-4000, anexo 1900. En caso de mostrarse como “Entregado”, significa que el documento ya fue recogido por el titular.

Antes de acudir a una sede, la entidad recomienda revisar los horarios de atención actualizados en cada región. Asimismo, recuerda que el DNI azul mantiene su validez para trámites y procesos electorales siempre que se encuentre vigente.

