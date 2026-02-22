HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 22 de febrero, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber qué te depara el futuro? Consulta el horóscopo de hoy y prepárate para atraer el éxito en el amor, las finanzas y la salud, según tu signo zodiacal. No dejes pasar las señales del universo y aprovecha las oportunidades que los astros tienen para ti.

Lee el horóscopo de hoy, 22 de febrero.
Lee el horóscopo de hoy, 22 de febrero. | Foto: La República

Este domingo 22 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 22 de febrero?

  • Aries: Has prometido apoyar a una amistad y por falta de tiempo no has logrado cumplir con tu palabra. Date un momento para resolver lo que le preocupa. Le hará bien saber que no la has ignorado.
  • Tauro: Por más que las aguas parezcan calmas recuerda que tienes enemigos a tu alrededor. No es tiempo de bajar la guardia. Estar alerta y mantenerte vigilante te hará advertir cualquier peligro.
  • Géminis: Has planificado muchas cosas para avanzar en el día, pero necesitas acelerar y no perder el tiempo en asuntos de poca importancia. Tienes que ser más constante si deseas crecimiento.
  • Cáncer: Tienes la idea clara y crees saber los pasos para alcanzar tus objetivos, pero el tiempo aún no es el indicado para ejecutar. Espera. En el amor, es persona te piensa, pero le cuesta acercarse.
  • Leo: Tienes que ser muy reflexivo y pensar en las personas que te rodean si estás por tomar decisiones que afectan a otros. De lo contrario, algunos familiares se mostrarían en contra de tu proceder.
  • Virgo: Te respaldan muchas personas. No lo dudes y arriésgate a iniciar ese negocio o estudio que hace mucho vienes postergando. En el amor, estás por conocer a alguien que será muy especial.
  • Libra: Una simple conversación con un familiar podría convertirse en un momento tenso debido a diferencias en los puntos de vista. Por más que te parezca equivocada, respeta su manera de pensar.
  • Escorpio: Aún no puedes culminar algunos pendientes domésticos debido a la falta de apoyo que están recibiendo. Ha llegado el momento de condicionar y ser más exigente para que te puedan escuchar.
  • Sagitario: Sabes que tus bromas pueden hacer reír a muchos, pero sin querer, las mismas pueden ofender a otros. Hoy debes de cuidar tus palabras para evitar que una persona sensible no te malinterprete.  
  • Capricornio: Algo no te ha permitido descansar la noche anterior. Tienes que sacar todas esas preocupaciones que no te permiten conciliar el sueño. En el amor, esa persona oculta lo que siente.
  • Acuario: Recuerdas tan bien cada palabra y acciones que ha tenido esa persona que hoy te pide disculpas que no puedes perdonarla del todo. No apresures nada, aún necesitas de tiempo para sanar.
  • Piscis: Tu intuición es poderosa y hoy te advertirá de un hecho que está por venir. La corazonada será muy clara y solo tendrás que tomar las medidas adecuadas. Solo así estarás a salvo y protegido.
