Deportista fue atropellada cuando entrenaba a la altura de la cuadra 9 de la avenida Camino Real. | Composición LR

La noche del martes 17 de febrero, un vehículo que transitaba a toda velocidad por el distrito de San Isidro, atropelló y acabó con la vida de la campeona nacional de buceo libre, Lizeth Marzano. Tras revisar las cámaras de seguridad y reconstruir el recorrido de la unidad, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró identificar al conductor responsable: Adrián Alonso Villar Chirinos, de 21 años.

Según el coronel PNP, Jesús Amancio, jefe de la División de Prevención de Accidentes de Tránsito, el joven habría aceptado su responsabilidad ante la Fiscalía. "No se han apersonado acá, sino al Ministerio Público, indicando que él es la persona causante y quién es su abogado", dijo. Además, en sus declaraciones a Latina Noticias, el jefe policial añadió que la familia del hombre no estaría colaborando debidamente con las investigaciones, pues cuando fueron a notificarlo a su vivienda, les indicaron que "se estará presentando oportunamente".

Buscaría salir del país

En medio de la incertidumbre sobre el paradero de Villar, el hermano de la deportista fallecida, Víctor Marzano, alertó en RPP Noticias que han tomado conocimiento de que el joven tendría agendado un viaje al extranjero para este 21 de febrero. “Él está citado y aparentemente hoy tenía un viaje programado para el exterior. Entonces, desde anoche yo estoy tratando y comunicando a los medios para que se evite que salga del país y se haga algún tipo de medida para que pueda ponerse derecho”, indicó.

El familiar también cuestionó que el chofer se haya dado a la fuga luego de embestir a la víctima, en vez de trasladarla a una clínica cercana. Esta situación, en su opinión, complicó más la situación de su hermana, quien tuvo que esperar que llegara una ambulancia para ser trasladada al Hospital Nacional Casimirio Ulloa.

Abogado se pronuncia

Jefferson Moreno, defensa legal del joven conductor, afirmó que, tras el fatal accidente, su patrocinado solo atinó a ir hacia su vivienda. "Sucedido el hecho, ha sufrido un shock, se ha dirigido de inmediato a su casa, ha sido internado en una clínica y, apenas le han dado de alta, lo primero que hizo fue buscar un abogado para ponerse a disposición de la Fiscalía", señaló a Latina Noticias. Además, indicó que mientras estuvo internado, su cliente habría pasado por un examen de dosaje etílico que descarta que estuvo bajo los efectos del alcohol al momento del incidente. El resultado de dicha prueba será puesto pronto a disposición de las autoridades, agregó.

