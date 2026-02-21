HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac
Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac     Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac     Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Sociedad

Identifican a conductor que atropelló a campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano: es buscado por la PNP

Según la Policía, Adrián Villar Chirinos, de 21 años, habría aceptado su responsabilidad ante la Fiscalía. El hermano de la víctima alertó que el joven, cuyo paradero es desconocido, tendría programado un viaje al extranjero para este 21 de febrero.

Deportista fue atropellada cuando entrenaba a la altura de la cuadra 9 de la avenida Camino Real.
Deportista fue atropellada cuando entrenaba a la altura de la cuadra 9 de la avenida Camino Real. | Composición LR

La noche del martes 17 de febrero, un vehículo que transitaba a toda velocidad por el distrito de San Isidro, atropelló y acabó con la vida de la campeona nacional de buceo libre, Lizeth Marzano. Tras revisar las cámaras de seguridad y reconstruir el recorrido de la unidad, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró identificar al conductor responsable: Adrián Alonso Villar Chirinos, de 21 años.

Según el coronel PNP, Jesús Amancio, jefe de la División de Prevención de Accidentes de Tránsito, el joven habría aceptado su responsabilidad ante la Fiscalía. "No se han apersonado acá, sino al Ministerio Público, indicando que él es la persona causante y quién es su abogado", dijo. Además, en sus declaraciones a Latina Noticias, el jefe policial añadió que la familia del hombre no estaría colaborando debidamente con las investigaciones, pues cuando fueron a notificarlo a su vivienda, les indicaron que "se estará presentando oportunamente".

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Campeona nacional de buceo libre, Lizeth Marzano, muere atropellada en San Isidro: chofer habría fugado

lr.pe

Buscaría salir del país

En medio de la incertidumbre sobre el paradero de Villar, el hermano de la deportista fallecida, Víctor Marzano, alertó en RPP Noticias que han tomado conocimiento de que el joven tendría agendado un viaje al extranjero para este 21 de febrero. “Él está citado y aparentemente hoy tenía un viaje programado para el exterior. Entonces, desde anoche yo estoy tratando y comunicando a los medios para que se evite que salga del país y se haga algún tipo de medida para que pueda ponerse derecho”, indicó.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El familiar también cuestionó que el chofer se haya dado a la fuga luego de embestir a la víctima, en vez de trasladarla a una clínica cercana. Esta situación, en su opinión, complicó más la situación de su hermana, quien tuvo que esperar que llegara una ambulancia para ser trasladada al Hospital Nacional Casimirio Ulloa.

PUEDES VER: Joven universitario atropellado en Javier Prado permanece en coma: estaba próximo a graduarse y familia exige justicia

lr.pe

Abogado se pronuncia

Jefferson Moreno, defensa legal del joven conductor, afirmó que, tras el fatal accidente, su patrocinado solo atinó a ir hacia su vivienda. "Sucedido el hecho, ha sufrido un shock, se ha dirigido de inmediato a su casa, ha sido internado en una clínica y, apenas le han dado de alta, lo primero que hizo fue buscar un abogado para ponerse a disposición de la Fiscalía", señaló a Latina Noticias. Además, indicó que mientras estuvo internado, su cliente habría pasado por un examen de dosaje etílico que descarta que estuvo bajo los efectos del alcohol al momento del incidente. El resultado de dicha prueba será puesto pronto a disposición de las autoridades, agregó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Campeona nacional de buceo libre, Lizeth Marzano, muere atropellada en San Isidro: chofer habría fugado

Campeona nacional de buceo libre, Lizeth Marzano, muere atropellada en San Isidro: chofer habría fugado

LEER MÁS
Un entierro prehispánico fue hallado por accidente durante una instalación de gas en Perú: tendría hasta 2.000 años de antiguedad

Un entierro prehispánico fue hallado por accidente durante una instalación de gas en Perú: tendría hasta 2.000 años de antiguedad

LEER MÁS
Municipalidad de Lima suspende obras de la Nueva Vía Rápida Javier Prado: esperan la emisión de informe técnico

Municipalidad de Lima suspende obras de la Nueva Vía Rápida Javier Prado: esperan la emisión de informe técnico

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reportan fuerte incendio en Villa El Salvador: 8 unidades de bomberos atienden la emergencia

Reportan fuerte incendio en Villa El Salvador: 8 unidades de bomberos atienden la emergencia

LEER MÁS
Tía de policía arrastrado por el río Rímac pide ayuda para recuperar cuerpo y recuerda: "Su adoración, los perros"

Tía de policía arrastrado por el río Rímac pide ayuda para recuperar cuerpo y recuerda: "Su adoración, los perros"

LEER MÁS
Lluvias en el país dejan primeras víctimas con El Niño cada vez más cerca

Lluvias en el país dejan primeras víctimas con El Niño cada vez más cerca

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magaly Medina sorprende al incluir karaoke con personajes de Chollywood en su programa: "Esto es lo que tenemos, no hay más"

Hernán Barcos marcó sensacional gol de tiro libre y completó su hat-trick para el primer triunfo de FC Cajamarca en la Liga 1 2026

Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac tras intentar salvar a perrito

Sociedad

Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac tras intentar salvar a perrito

Bus 'Anconero' choca contra base de puente en el Cercado de Lima: habría invadido ruta del Metropolitano

Reportan fuerte incendio en Villa El Salvador: 8 unidades de bomberos atienden la emergencia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Raúl Espíritu Cavero de 80 años, accesitario de Lucinda Vásquez, ocupará su lugar en el Congreso

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025