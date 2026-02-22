HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Ica: muere alcalde de Los Aquijes tras permanecer en UCI luego de ser baleado

Edward Alberto Amoroto Ramos fue víctima de un atentado el pasado 31 de enero cuando supervisaba una obra en El Huarangal.

El burgomaestre fue atacado el pasado 31 de enero. Foto: Composición/LR
El burgomaestre fue atacado el pasado 31 de enero. Foto: Composición/LR

El alcalde del distrito de Los Aquijes, Edward Alberto Amoroto Ramos, murió esta madrugada del 22 de febrero en el Hospital Regional de Ica a los 52 años. Su hijo confirmó la noticia en redes sociales, donde exige la detención de los responsables.

Únete a nuestro canal de política y economía

El burgomaestre fue baleado mientras supervisaba una obra en una zona conocida como El Huarangal el pasado 31 de enero. Tras el ataque, Amoroto Ramos había sido trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Ica por el impacto de dos disparos en el tórax y el abdomen.

TE RECOMENDAMOS

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

A pesar de la intervención quirúrgica, el alcalde no pudo recuperarse favorablemente. Su hijo lamentó su partida y pide que el crimen no quede impune.

"Eres y serás siempre el mejor papá del mundo. Me quedaré con la rabia de no haberte abrazado por última vez, de no decirte cuánto te amo. Perdón por no accionar como debí y por tomar decisiones equivocadas. Descanza en paz, viejito. Este crimen no quedará impune; tarde o temprano caerán los responsables. Tu legado no termina, tu legado recién empieza, papá", escribió en su cuenta de Facebook.

PUEDES VER: José Luna Gálvez habría infringido la neutralidad electoral: JEE le da un día de plazo para dar sus descargos

lr.pe
Notas relacionadas
Cierre total en la Panamericana Sur: último carril colapsa tras huaicos en Ica y trabajos durarán hasta 12 horas

Cierre total en la Panamericana Sur: último carril colapsa tras huaicos en Ica y trabajos durarán hasta 12 horas

LEER MÁS
En esta región declararon día no laborable en marzo: conoce qué provincia no trabajará ese día

En esta región declararon día no laborable en marzo: conoce qué provincia no trabajará ese día

LEER MÁS
Científicos sanmarquinos hacen un descubrimiento asombroso: hallan una nueva especie marina fósil de hace 8 millones de años en Ica

Científicos sanmarquinos hacen un descubrimiento asombroso: hallan una nueva especie marina fósil de hace 8 millones de años en Ica

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

LEER MÁS
Pier Figari oculta a empresas de Joaquín Ramírez que le pagaron US$180 mil

Pier Figari oculta a empresas de Joaquín Ramírez que le pagaron US$180 mil

LEER MÁS
Pablo Zevallos: “El crimen organizado es ideológicamente agnóstico y profundamente poliamoroso”

Pablo Zevallos: “El crimen organizado es ideológicamente agnóstico y profundamente poliamoroso”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ica: muere alcalde de Los Aquijes tras permanecer en UCI luego de ser baleado

Mauro Cantoro cuestionó a Javier Rabanal tras empate entre Universitario y Sporting Cristal en los minutos finales: "Es toda del entrenador"

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: posiciones de la segunda etapa previas a la fecha 8

Política

Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

Balcázar en expectativa ante situación ministerial: visitas a despacho, pedido de partidos y ministros que se posicionan

Cédula de votación para las Elecciones 2026: detalles y cómo realizar tu voto de forma correcta

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ica: muere alcalde de Los Aquijes tras permanecer en UCI luego de ser baleado

Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

Balcázar en expectativa ante situación ministerial: visitas a despacho, pedido de partidos y ministros que se posicionan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025