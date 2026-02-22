Ica: muere alcalde de Los Aquijes tras permanecer en UCI luego de ser baleado
Edward Alberto Amoroto Ramos fue víctima de un atentado el pasado 31 de enero cuando supervisaba una obra en El Huarangal.
- Fiscal sorprende a minera operando sin autorización en terreno del Estado
- Gobierno de José Balcázar no amplía estado de emergencia en Lima y Callao: medida venció el 19 de febrero
El alcalde del distrito de Los Aquijes, Edward Alberto Amoroto Ramos, murió esta madrugada del 22 de febrero en el Hospital Regional de Ica a los 52 años. Su hijo confirmó la noticia en redes sociales, donde exige la detención de los responsables.
El burgomaestre fue baleado mientras supervisaba una obra en una zona conocida como El Huarangal el pasado 31 de enero. Tras el ataque, Amoroto Ramos había sido trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Ica por el impacto de dos disparos en el tórax y el abdomen.
TE RECOMENDAMOS
¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
A pesar de la intervención quirúrgica, el alcalde no pudo recuperarse favorablemente. Su hijo lamentó su partida y pide que el crimen no quede impune.
"Eres y serás siempre el mejor papá del mundo. Me quedaré con la rabia de no haberte abrazado por última vez, de no decirte cuánto te amo. Perdón por no accionar como debí y por tomar decisiones equivocadas. Descanza en paz, viejito. Este crimen no quedará impune; tarde o temprano caerán los responsables. Tu legado no termina, tu legado recién empieza, papá", escribió en su cuenta de Facebook.