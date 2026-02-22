Ica: muere alcalde de Los Aquijes tras permanecer en UCI luego de ser baleado

El alcalde del distrito de Los Aquijes, Edward Alberto Amoroto Ramos, murió esta madrugada del 22 de febrero en el Hospital Regional de Ica a los 52 años. Su hijo confirmó la noticia en redes sociales, donde exige la detención de los responsables.

El burgomaestre fue baleado mientras supervisaba una obra en una zona conocida como El Huarangal el pasado 31 de enero. Tras el ataque, Amoroto Ramos había sido trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Ica por el impacto de dos disparos en el tórax y el abdomen.

TE RECOMENDAMOS ¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

A pesar de la intervención quirúrgica, el alcalde no pudo recuperarse favorablemente. Su hijo lamentó su partida y pide que el crimen no quede impune.

"Eres y serás siempre el mejor papá del mundo. Me quedaré con la rabia de no haberte abrazado por última vez, de no decirte cuánto te amo. Perdón por no accionar como debí y por tomar decisiones equivocadas. Descanza en paz, viejito. Este crimen no quedará impune; tarde o temprano caerán los responsables. Tu legado no termina, tu legado recién empieza, papá", escribió en su cuenta de Facebook.