Universitario se fue con un sinsabor del estadio Alberto Gallardo tras igualar 2-2 contra Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. El conjunto crema parecía tener todo controlado tras ir ganando por dos goles. Sin embargo, en el complemento, el equipo de Javier Rabanal se desmoronó tácticamente y terminó repartiéndose los puntos ante los rimenses.

Al término del encuentro, Jairo Concha salió a hablar y explicó en qué falló la 'U' durante el segundo tiempo. El volante aseguró que el equipo se replegó innecesariamente y le dieron espacios a Cristal para que haga su juego y lleve peligro a su arco.

Jairo Concha explicó en qué falló Universitario contra Sporting Cristal

"No sabría decir qué cambió en el segundo tiempo. Salimos con la misma actitud y tuvimos para hacer varios goles; después creo que nos metimos muy atrás. Nosotros mismos nos replegamos innecesariamente, pero bueno, Cristal supo aprovechar las oportunidades que tuvo y se dio el empate", declaró en zona mixta.

Además, Concha aseguró que sentía que Universitario tenía el partido controlado y ganado. Sin embargo, los errores que cometieron en su campo provocaron que pierdan puntos en el Rímac.

"Sinceramente creo que lo teníamos ganado. Yo dentro del campo sentía que estábamos cómodos, que no había forma de que nos hicieran daño. Nos marcaron dos goles por situaciones de errores nuestros, pero toca corregir nada más, pasar la página y pensar en el siguiente partido. (...) Por desconcentraciones y errores propios terminamos yéndonos con solo un punto", concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario por el Torneo Apertura 2026?

Después de empatar 2-2 contra Sporting Cristal, Universitario tendrá que recibir a FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. El duelo se llevará a cabo el próximo domingo 1 de marzo, a partir de las 6.00 p. m.