Economía

Precio del dólar hoy, domingo 22 de febrero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, domingo 22 de febrero de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo
Precio del dólar hoy, domingo 22 de febrero de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 22 de febrero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,470 la compra y S/3,500 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 22 de febrero?

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,310
  • Venta: S/3,410

Scotiabank

  • Compra: S/3,331
  • Venta: S/3,442
