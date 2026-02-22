Ica: después de 21 días de ser baleado murió en alcalde de Los Aquijes

El alcalde del distrito iqueño Los Aquijes, Edward Amorotto Ramos, quien fue atacado a balazos por sicarios, murió este domingo tras permanecer 21 días en estado crítico y convertirse en otra víctima de la inseguridad ciudadana que atraviesa el país.

Amorotto, murió en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Ica. El ataque que sufrió representa una de las peores agresiones registradas en esa ciudad.

No logró recuperarse de las graves heridas causadas proyectiles de armas de fuego el 31 de enero.

Tenía dos impactos de bala en el tórax y en el abdomen. Debido a la gravedad los médicos tuvieron que retirarle un riñón y someterlo a múltiples operaciones rirùrgicas. Pese a los esfuerzos de los médicos su estado se complicó en las últimas horas.

Su hijo, Stephano Amoroto, confirmó su deceso esta mañana y expresó su dolor a través de redes sociales. “Tarde o temprano caerán los responsables. Tu legado no termina, tu legado recién empieza, papá”, escribió en su cuenta de Facebook.

El atentado que sufrió se produjo cuando supervisaba en avance de obras públicas en el sector de El Huarangal. Según testigos, dos delincuentes a bordo de una motocicleta lineal lo interceptaron y, sin mediar palabra, uno de los atacantes abrió fuego.

Tres semanas después, la policía no ha esclarecido el crimen. No se ha dado a conocer detenciones relacionadas con este atentado que conmocionó a la región Ica.

"Acompañamos a la familia con profunda tristeza tras la noticia del fallecimiento de Edward", dijo un amigo de la familia.

Este crimen no puede ser un número más, la inseguridad en Ica es una batalla que no admite más espera, escribió otro.

La inseguridad no es una percepción aislada; es una realidad que golpea a todos por igual, sin discriminación ni diferencias. Robos, extorsiones y hechos de violencia generan miedo e incertidumbre en una región que debería estar enfocada en crecer, atraer inversión y generar oportunidades.

Cuando la mediocridad gobierna y el Estado no garantiza seguridad, se debilita la confianza en las instituciones. Y es alli donde viene la convulsión y la venganza popular.

La lucha contra la delincuencia no puede reducirse a operativos momentáneos ni a declaraciones públicas. Se necesita decisión política, estrategia sostenida y coordinación real entre autoridades locales, regionales y nacionales.

Estas fueron las frases de algunos iqueños que expresaron sus indignadas manifestaciones a través de redes sociales.

El año pasado la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica (Primer Despacho) ejecutó una medida de allanamiento con fines de incautación en los inmuebles de Edward Amoroto y otros 26 investigados que por la organización criminal denominada 'Los acelerados del sur'. Amoroto es alcalde en funciones del distrito Los Aquijes, ubicado en la jurisdicción de Ica.

El operativo tuvo como resultado la incautación de S/ 643 000, los cuales fueron depositados a la cuenta de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi), y servirán como un elemento de convicción en relación a los hechos que se vienen investigando por la emisión irregular de licencias de conducir.

Según las pesquisas fiscales, Amoroto habría ejercido como director regional de Transportes y Comunicaciones de Ica, durante los años 2021 y 2022. A él y a los demás imputados se les vincula con la tramitación irregular de las licencias de conducir que les habría generado ganancias económicas ilícitas.