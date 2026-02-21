Puno: despiste de bus de músicos deja 3 fallecidos y más de 15 heridos

Tres fallecidos y más de 15 heridos de gravedad dejó el despiste de un bus que trasladaba a músicos de una agrupación de tarqueada en el distrito de Patambuco, provincia de Sandia, Puno. Los integrantes se dirigían a un compromiso por carnavales cuando ocurrió la tragedia.

El accidente se registró la mañana de este sábado 21 de febrero en el sector de ingreso a Puna Ayllu. El bus interprovincial perdió el control al tomar una curva, chocó contra una camioneta en la vía y ambos vehículos terminaron cayendo hacia un abismo.

TE RECOMENDAMOS ¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas mortales serían músicos de la agrupación Unión Santa Cruz, mientras que los heridos fueron auxiliados por pobladores de la zona y trasladados de emergencia a establecimientos de salud en Crucero. Se informó que varios de los ocupantes eran naturales de Patambuco y que los músicos provenían de la provincia de Huancané.

Heridos atendidos en centro de salud

La tragedia ha generado gran pesar en las comunidades que esperaban la participación de la agrupación musical en las celebraciones carnavalescas. Vecinos y autoridades locales colaboraron en las labores de rescate, mientras que familiares de las víctimas llegaron hasta el lugar en medio de la consternación.

Al momento, los heridos son atendidos en el centro de salud de Crucero; sin embargo, la cantidad de afectados ha rebasado la capacidad de atención, por lo que se espera el apoyo inmediato de las autoridades regionales para reforzar la asistencia médica y garantizar la recuperación de los sobrevivientes.