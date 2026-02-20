HOYSuscripcion LR Focus

Samahara Lobatón y Youna se reencuentran en estados Unidos y se muestran cariñosos tras coqueteos en redes

Youna realizó una transmisión tras la llegada de Samahara Lobatón a Estados Unidos, donde él reside, y se mostró cariñoso con la madre de su hija, en medio de los rumores de reconciliación.

Samahara Lobatón y Youna en estados Unidos. Foto: composición LR/luisclips/TikTok
La influencer Samahara Lobatón viajó a Estados Unidos y se reencontró con Youna, padre de su primera hija, luego de varios coqueteos en transmisiones en vivo en redes sociales. Durante una transmisión en Kick, ambos compartieron los momentos que compartieron juntos e incluso se mostraron muy cercanos, y el barbero casi le roba un beso a la hija de Melissa Klug.

Tras expresar su apoyo a Youna en su rifa pro-salud luego de ser diagnosticado con cáncer, la influencer y el padre de su hija han continuado compartiendo transmisiones en vivo en TikTok, mostrando cercanía y buena relación. Incluso Melissa Klug expresó su aprobación ante una posible reconciliación entre el barbero y su hija.

PUEDES VER: Madre de Youna opina sobre Samahara Lobatón en medio de rumores de reconciliación entre su hijo y la influencer: 'Solo respeto'

lr.pe

Samahara Lobatón y Youna pasan tiempo juntos en Estados Unidos y reavivan romance

Durante su estancia en Estados Unidos, Samahara y Youna se mostraron muy cariñosos, caminando juntos y abrazándose frente a la cámara. “Suegra, saluda”, le dijo a Melissa Klug, quien acompañó a su hija en su viaje. “Soy violinista”, le respondió la 'Blanca de Chucuito'. La relación entre ambos ha generado ilusión entre los usuarios, quienes han bautizado la situación como una 'novela turca' por la cercanía mostrada en redes.

La hija de Abel Lobatón cantó y bailó junto a Youna mientras sonaban varias canciones de reguetón. En un momento, el barbero manifestó que estaba soltero, mientras que los usuarios comentaron que Samahara se veía feliz tras haber terminado su relación con Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos.

PUEDES VER: Samahara Lobatón le pide perdón a su expareja Youna en vivo tras protagonizar polémica pelea: 'Exploté porque tú me prendiste'

lr.pe

Samahara Lobatón aclara su situación sentimental tras ser vnculada con Youna

Antes de viajar a Estados Unidos, Samahara fue clara al descartar una reconciliación sentimental. “Con nadie no voy a regresar, estoy soltera, este es mi año”, afirmó en televisión, agregando con humor: “Es parte de la novela turca auspiciada por el Larco Herrera, así lo hemos puesto. Voy a estar soltera”.

La influencer explicó que esta cercanía se debe principalmente a la crianza compartida de su hija y al apoyo durante el delicado momento de salud de Youna. “Somos papás de una hermosa niña y nos llevamos bien hace muchos meses atrás. Él antes de ser el papá de mi hija era mi amigo muchos años”, aseguró.

