Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

Mediante redes sociales, el Congreso de la República informó el fallecimiento de la congresista Lucinda Vásquez Vela de la bancada Bloque Magisterial y manifestó sus más sentidas condolencias a su familia y allegados.

"El congreso de la República expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de Lucinda Vásquez Vela, congresista de la República. Que en paz descanse", se lee.

Cabe recordar que, tras un incidente en el que su asesor fue capturado en una fotografía cortándole las uñas de los pies a la parlamentaria en su propio despacho congresal, Edward Rengifo, afirmó que la parlamentaria padecía cáncer avanzado.

¿Quién fue Lucinda Vásquez Vela?

Vásquez llegó al Congreso en 2021 por el partido Perú Libre, la misma agrupación que llevó a Pedro Castillo a la presidencia. Según el portal Infogob, la legisladora por la región San Martín obtuvo solo 8.778 votos para alcanzar un escaño.

De acuerdo con el mismo registro del Jurado Nacional de Elecciones, la parlamentaria puso fin a su afiliación a dicha organización el 4 de mayo de 2022 y, posteriormente, el 12 de julio del año pasado, se incorporó al partido Nuevo Perú por el Buen Vivir.

El 29 de enero de este año, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la parlamentaria por la presunta filtración del examen docente para el ascenso a la Carrera Pública Magisterial realizado en noviembre de 2021. En esa línea, el Ministerio Público la investiga por el supuesto delito de tráfico de influencias, ya que, según la hipótesis fiscal, las pesquisas se vinculan con la presunta obtención y comercialización de la Prueba Única Nacional entre agosto y noviembre de ese año.

Asimismo, en mayo, un reportaje del dominical Cuarto Poder reveló que la legisladora habría impulsado un presunto recorte salarial a trabajadores de su despacho para favorecer a personas de su entorno cercano, además de haber incorporado a familiares. De acuerdo con el informe, Jimmy Pinchi Pezo, Edwar Rengifo Pezo y Kenyi Castro Rivas trabajaban en su despacho con remuneraciones que oscilaban entre S/3.000 y S/7.000 mensuales.