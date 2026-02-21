HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años
Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Política

Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

El Congreso de la República expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la parlamentaria.

Congresista de Perú Libre falleció a los 67 años. Foto: difusión
Congresista de Perú Libre falleció a los 67 años. Foto: difusión

Mediante redes sociales, el Congreso de la República informó el fallecimiento de la congresista Lucinda Vásquez Vela de la bancada Bloque Magisterial y manifestó sus más sentidas condolencias a su familia y allegados.

Únete a nuestro canal de política y economía

"El congreso de la República expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de Lucinda Vásquez Vela, congresista de la República. Que en paz descanse", se lee.

TE RECOMENDAMOS

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
larepublica.pe

Cabe recordar que, tras un incidente en el que su asesor fue capturado en una fotografía cortándole las uñas de los pies a la parlamentaria en su propio despacho congresal, Edward Rengifo, afirmó que la parlamentaria padecía cáncer avanzado.

PUEDES VER: TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos y ordena su libertad inmediata

lr.pe

¿Quién fue Lucinda Vásquez Vela?

Vásquez llegó al Congreso en 2021 por el partido Perú Libre, la misma agrupación que llevó a Pedro Castillo a la presidencia. Según el portal Infogob, la legisladora por la región San Martín obtuvo solo 8.778 votos para alcanzar un escaño.

De acuerdo con el mismo registro del Jurado Nacional de Elecciones, la parlamentaria puso fin a su afiliación a dicha organización el 4 de mayo de 2022 y, posteriormente, el 12 de julio del año pasado, se incorporó al partido Nuevo Perú por el Buen Vivir.

El 29 de enero de este año, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la parlamentaria por la presunta filtración del examen docente para el ascenso a la Carrera Pública Magisterial realizado en noviembre de 2021. En esa línea, el Ministerio Público la investiga por el supuesto delito de tráfico de influencias, ya que, según la hipótesis fiscal, las pesquisas se vinculan con la presunta obtención y comercialización de la Prueba Única Nacional entre agosto y noviembre de ese año.

Asimismo, en mayo, un reportaje del dominical Cuarto Poder reveló que la legisladora habría impulsado un presunto recorte salarial a trabajadores de su despacho para favorecer a personas de su entorno cercano, además de haber incorporado a familiares. De acuerdo con el informe, Jimmy Pinchi Pezo, Edwar Rengifo Pezo y Kenyi Castro Rivas trabajaban en su despacho con remuneraciones que oscilaban entre S/3.000 y S/7.000 mensuales.

Notas relacionadas
Beca 18: Postulantes marchan hoy al Congreso en busca de las 20.000 becas prometidas

Beca 18: Postulantes marchan hoy al Congreso en busca de las 20.000 becas prometidas

LEER MÁS
Keiko Fujimori se lava las manos por elección de José María Balcázar y culpa a Renovación Popular

Keiko Fujimori se lava las manos por elección de José María Balcázar y culpa a Renovación Popular

LEER MÁS
Retiro AFP: Congresistas presentan propuestas para liberar hasta S/22.000

Retiro AFP: Congresistas presentan propuestas para liberar hasta S/22.000

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Balcázar en expectativa ante situación ministerial: visitas a despacho, pedido de partidos y ministros que se posicionan

Balcázar en expectativa ante situación ministerial: visitas a despacho, pedido de partidos y ministros que se posicionan

LEER MÁS
Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

LEER MÁS
Familia de Hugo Bustíos recurrirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos ante fallo del TC que libera a Daniel Urresti

Familia de Hugo Bustíos recurrirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos ante fallo del TC que libera a Daniel Urresti

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

¿Dónde ver FC Cajamarca vs Melgar por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026?

Donald Trump anuncia un aumento del 15% en los aranceles globales de EE. UU., con efecto inmediato

Política

JNE solicita al gobierno de Balcázar un presupuesto adicional de más de S/1.700 millones para las elecciones 2026

Daniel Urresti podría salir en libertad entre lunes y martes, asegura su abogado

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

JNE solicita al gobierno de Balcázar un presupuesto adicional de más de S/1.700 millones para las elecciones 2026

Daniel Urresti podría salir en libertad entre lunes y martes, asegura su abogado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025