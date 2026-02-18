HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Más de 100.000 peruanos mayores de 30 años todavía usan su DNI amarillo, según Reniec: así podrás renovarlo por internet

Reniec recuerda que la renovación del DNI amarillo debe realizarse para evitar inconvenientes en gestiones oficiales y procesos electorales. El trámite puede iniciarse en su plataforma digital.

El trámite para renovar el DNI amarillo se puede realizar en línea a través de la plataforma del Reniec.
El trámite para renovar el DNI amarillo se puede realizar en línea a través de la plataforma del Reniec. | Foto: Andina/Composición LR

Más de 103 mil peruanos mayores de edad aún cuentan con el DNI amarillo, documento que originalmente fue emitido para menores de edad. Así lo informó la directora de Servicios Registrales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Karim Pardo, quien advirtió que esta situación podría generar inconvenientes en el marco de las elecciones generales de 2026.

El DNI amarillo dejó de emitirse en agosto de 2025; sin embargo, sigue siendo válido siempre que se encuentre vigente. No obstante, cuando el ciudadano alcanza la mayoría de edad o el documento caduca, corresponde realizar la actualización al DNI de mayor de edad, actualmente en formato electrónico.

Más de 103 mil adultos mantienen el DNI amarillo pese a haber cumplido la mayoría de edad

De acuerdo con información brindada por el Reniec, todavía existe un grupo significativo de ciudadanos adultos que no ha realizado el cambio de su documento de identidad. Aunque el DNI amarillo fue diseñado para identificar a menores, algunos peruanos continúan utilizándolo pese a haber superado los 17 años.

La entidad recordó que el documento mantiene validez únicamente mientras no haya vencido. Sin embargo, al tratarse de un DNI destinado a menores, su uso en procesos como las elecciones podría generar observaciones si no se encuentra actualizado conforme a la edad del titular.

La vigencia del DNI amarillo es de ocho años desde su emisión. No obstante, la Ley N.º 32237, publicada en enero de 2025, estableció nuevos plazos: para menores de 12 años la validez es de tres años y, desde los 12 hasta los 17 años, el documento rige hasta cumplir la mayoría de edad. Estas disposiciones responden a los cambios físicos propios del crecimiento.

¿Es obligatorio cambiar el DNI amarillo por el DNI electrónico?

El Reniec ha precisado que no es obligatorio reemplazar el DNI amarillo por el electrónico mientras el titular sea menor de edad y el documento esté vigente. En ese caso, puede utilizarse para trámites como matrícula escolar, inscripción en actividades académicas o deportivas, así como para acceder a servicios de salud y programas sociales.

La actualización se vuelve obligatoria al cumplir 17 años o cuando el documento ha caducado. Desde ese momento, el ciudadano debe gestionar el DNI de mayor de edad, que actualmente se emite en versión electrónica.

En el caso de personas que ya superaron la mayoría de edad y conservan el DNI amarillo, corresponde iniciar el trámite de renovación para evitar inconvenientes en gestiones oficiales o procesos electorales.

Cómo renovar el DNI amarillo y realizar el trámite por internet

El proceso de actualización puede iniciarse a través de la plataforma digital del Reniec, donde se realiza el pago correspondiente y se programa la atención presencial para la captura de datos biométricos. El costo del trámite para menores es de S/16, mientras que el monto puede variar en el caso del DNI electrónico para mayores de edad. En el caso de menores, el trámite se efectúa en compañía de uno de los padres, presentando el DNI del adulto responsable.

Respecto a la fotografía, si el menor tiene menos de siete años, debe presentarse una imagen impresa tamaño pasaporte con fondo blanco y sin accesorios. A partir de los siete años, la toma fotográfica se realiza gratuitamente en las oficinas registrales.

