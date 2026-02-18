HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

DNI electrónico gratis en Lima: conoce quiénes pueden acceder a este beneficio el sábado 21 de febrero

Campaña del Reniec busca beneficiar a sectores poblacionales vulnerables que necesitan actualizar su documentación personal.

Obtén tu DNI electrónico sin costo en Carabayllo.
Obtén tu DNI electrónico sin costo en Carabayllo. | Foto: Reniec

Este sábado 21 de febrero se realizará en Lima una campaña gratuita para tramitar el DNI electrónico, dirigida a poblaciones vulnerables. La actividad es impulsada por la Municipalidad de Carabayllo en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y permitirá gestionar hasta 1.500 documentos sin costo alguno.

¿Necesitas el DNI electrónico? Así podrás obtenerlo sin costo en Carabayllo

La jornada se llevará a cabo en el estadio Ricardo Palma (puerta N.° 1), desde las 8:30 a.m. hasta la 1:00 p.m. El objetivo es facilitar el acceso al documento de identidad electrónico, que incorpora un chip digital y permite realizar trámites con autenticación y firma electrónica de forma segura.

Podrán acceder a este beneficio niños y adolescentes de 0 a 17 años, adultos mayores de 60, personas con discapacidad, presentando copia del carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), y ciudadanos entre 18 y 59 años que estén clasificados como pobres o pobres extremos por la Unidad Local de Empadronamiento del Sisfoh.

DNI electrónico gratis en el Perú. Foto: difusión

DNI electrónico gratis en el Perú. Foto: difusión

La atención será por orden de llegada y solo se entregarán 1.500 tickets, por lo que se recomienda acudir temprano.

DNI electrónico gratis. Foto: Municipalidad de Carabayllo

DNI electrónico gratis. Foto: Municipalidad de Carabayllo

¿Qué requisitos deberás presentar para obtener tu DNI electrónico gratis?

Para realizar el trámite es necesario presentar tu documento de identidad físico o una copia, copia de un recibo de agua o luz y la constancia vigente de clasificación socioeconómica, según corresponda.

En el caso de personas con discapacidad, deberán adjuntar también la copia del carné Conadis. Desde la comuna señalaron que esta iniciativa busca reducir brechas en el acceso a la identidad y facilitar que más ciudadanos puedan acceder a servicios y programas del Estado.

