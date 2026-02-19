Investigadores peruanos de la UNALM llegan a la Antártida para buscar compuestos anticancerígenos en una misión científica única

Las muestras recolectadas se llevarán al Perú para su análisis. Este proceso podría durar años y afectará el futuro de la investigación biomédica con su enfoque multiómico y validaciones detalladas. | Foto: difusión/UNALM/Composición LR

Las muestras recolectadas se llevarán al Perú para su análisis. Este proceso podría durar años y afectará el futuro de la investigación biomédica con su enfoque multiómico y validaciones detalladas. | Foto: difusión/UNALM/Composición LR

Un equipo de científicos del Laboratorio de Micología y Biotecnología Marcel Gutierrez Correa de la Universidad Nacional Agraria de La Molina (UNALM), bajo el mando de la investigadora principal, la Dra. Gretty K. Villena Chávez, participó en la Trigésima Segunda Expedición Científica del Perú a la Antártida con el objetivo de identificar microorganismos capaces de producir compuestos con potencial anticancerígeno y antimicrobiano. La exploración se desarrolla en uno de los entornos más extremos del planeta, combinando trabajo de campo polar con análisis molecular avanzado.

El proyecto forma parte de las convocatorias ANTAR XXXI y XXXII impulsadas por el Estado peruano y tiene como finalidad realizar bioprospección en organismos adaptados a condiciones extremas. El Ph.D. Jhonathan S. Benites Pariente, investigador del Laboratorio de Micología y Biotecnología "Marcel Gutiérrez-Correa", explicó a La República que esta misión representa tanto un reto como una vivencia profesional singular.

Investigación peruana en la Antártida: cómo fue la experiencia en condiciones extremas

A diferencia de otros integrantes que viajaron en el BAP Carrasco, Benites llegó a este continente en un avión Hércules de la Fuerza Aérea, aterrizando primero en la base chilena Frei y luego trasladándose en helicóptero hacia la Estación Científica Machu Picchu.

“El año pasado sí tuve la oportunidad de viajar en el barco. Esta vez llegamos por vía aérea. En ambos casos, la experiencia es muy gratificante, tanto a nivel personal como profesional”, señaló. Para el profesional, trabajar en condiciones extremas transforma la dinámica habitual del laboratorio: “Imaginarse hacer ciencia en un entorno como la Antártida es muy enriquecedor”.

Además del componente técnico, destacó el intercambio con profesionales de otras disciplinas y países. Durante la expedición coincidieron investigadores de distintas nacionalidades, en el marco del sistema de cooperación del Tratado internacional firmado en esta zona. “Aprendes no solo de biotecnología, sino también de ecología, geología y otras áreas que se desarrollan en paralelo”, comentó.

Bioprospección en el krill antártico: qué buscan realmente los científicos peruanos

Uno de los ejes del proyecto es la bioprospección de microorganismos provenientes del intestino del krill antártico, pequeño crustáceo clave en la cadena alimentaria polar. Estos organismos, ya sean bacterias u hongos, pueden producir enzimas y metabolitos secundarios de interés biotecnológico.

Benites explicó que, cuando se refiere al “potencial anticancerígeno”, no habla directamente de una solución. “No hablamos de la cura del cáncer, porque existen muchos tipos. El primer paso es evaluar si algún metabolito tiene efecto citotóxico sobre líneas celulares específicas”, precisó.

El procedimiento inicial consiste en aislar y analizar si producen moléculas capaces de afectar células con mutaciones asociadas a distintos tipos de cáncer, como pulmón o leucemia. “Primero vemos si hay un efecto en laboratorio. Es un proceso largo que puede tomar años”, añadió.

Además de compuestos con posible aplicación médica, el equipo también busca enzimas con utilidad industrial. Como ejemplo, el académico mencionó las lipasas, proteínas que degradan grasas y que pueden utilizarse en detergentes. Este enfoque amplía el alcance del estudio hacia aplicaciones productivas.

Del laboratorio polar al Perú: qué ocurre con las muestras y cuánto puede durar el estudio

Aunque la expedición ya concluyó, el proyecto científico recién comienza. Las muestras recolectadas durante la misión serán trasladadas al Perú en las próximas semanas, una vez que el buque finalice su recorrido.

“Nosotros ya regresamos, pero las muestras llegan en marzo. Recién entonces empezaremos el aislamiento de microorganismos y la búsqueda de metabolitos secundarios”, explicó Benites. El análisis incluye secuenciación genética, identificación de genes de interés y pruebas en líneas celulares.

El investigador enfatizó que este tipo de revisión no se resuelve en pocos meses. “Puede durar años. Es un proceso progresivo que requiere pruebas, validaciones y análisis detallados”, sostuvo. El enfoque multiómico empleado integra herramientas de secuenciación de nueva generación y minería de genes, permitiendo examinar grandes volúmenes de información genética.

Este lugar ofrece circunstancias únicas que favorecen la aparición de mecanismos de adaptación específicos. Estas adaptaciones podrían traducirse en compuestos bioactivos con propiedades aún no descritas.

Impacto internacional y cooperación en la Antártida

La participación peruana en esta expedición se enmarca en el sistema del Tratado Antártico, que permite la cooperación entre países. Durante las misiones, investigadores de diversas nacionalidades comparten espacios de trabajo y conocimientos.

Benites destacó que la conexión internacional es uno de los principales valores de estas campañas. “Coincidimos con científicos de otros países. El año pasado hubo especialistas belgas, argentinos, chilenos y portugueses. Ese intercambio amplía la perspectiva de nuestro trabajo”, indicó.

Las indagaciones desarrolladas por la UNALM serán publicadas en revistas científicas de alto impacto, dirigidas a la comunidad académica mundial. Además, los proyectos cuentan con financiamiento obtenido mediante convocatorias estatales, lo que permite sostener la continuidad de las líneas de estudio.

