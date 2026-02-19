HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 JOSÉ BALCÁZAR ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA | LR+ Noticias

Sociedad

Investigadores peruanos de la UNALM llegan a la Antártida para buscar compuestos anticancerígenos en una misión científica única

La investigación, bajo la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores, se realizó en la Estación Científica Machu Picchu, enfocándose en la bioprospección de microorganismos adaptados a condiciones extremas.

Las muestras recolectadas se llevarán al Perú para su análisis. Este proceso podría durar años y afectará el futuro de la investigación biomédica con su enfoque multiómico y validaciones detalladas.
Las muestras recolectadas se llevarán al Perú para su análisis. Este proceso podría durar años y afectará el futuro de la investigación biomédica con su enfoque multiómico y validaciones detalladas. | Foto: difusión/UNALM/Composición LR

Un equipo de científicos del Laboratorio de Micología y Biotecnología Marcel Gutierrez Correa de la Universidad Nacional Agraria de La Molina (UNALM), bajo el mando de la investigadora principal, la Dra. Gretty K. Villena Chávez, participó en la Trigésima Segunda Expedición Científica del Perú a la Antártida con el objetivo de identificar microorganismos capaces de producir compuestos con potencial anticancerígeno y antimicrobiano. La exploración se desarrolla en uno de los entornos más extremos del planeta, combinando trabajo de campo polar con análisis molecular avanzado.

El proyecto forma parte de las convocatorias ANTAR XXXI y XXXII impulsadas por el Estado peruano y tiene como finalidad realizar bioprospección en organismos adaptados a condiciones extremas. El Ph.D. Jhonathan S. Benites Pariente, investigador del Laboratorio de Micología y Biotecnología "Marcel Gutiérrez-Correa", explicó a La República que esta misión representa tanto un reto como una vivencia profesional singular.

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

lr.pe

Investigación peruana en la Antártida: cómo fue la experiencia en condiciones extremas

A diferencia de otros integrantes que viajaron en el BAP Carrasco, Benites llegó a este continente en un avión Hércules de la Fuerza Aérea, aterrizando primero en la base chilena Frei y luego trasladándose en helicóptero hacia la Estación Científica Machu Picchu.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

“El año pasado sí tuve la oportunidad de viajar en el barco. Esta vez llegamos por vía aérea. En ambos casos, la experiencia es muy gratificante, tanto a nivel personal como profesional”, señaló. Para el profesional, trabajar en condiciones extremas transforma la dinámica habitual del laboratorio: “Imaginarse hacer ciencia en un entorno como la Antártida es muy enriquecedor”.

Además del componente técnico, destacó el intercambio con profesionales de otras disciplinas y países. Durante la expedición coincidieron investigadores de distintas nacionalidades, en el marco del sistema de cooperación del Tratado internacional firmado en esta zona. “Aprendes no solo de biotecnología, sino también de ecología, geología y otras áreas que se desarrollan en paralelo”, comentó.

PUEDES VER: DNI electrónico 2026 con descuento: Reniec lanza beneficio para quienes cumplen este requisito

lr.pe

Bioprospección en el krill antártico: qué buscan realmente los científicos peruanos

Uno de los ejes del proyecto es la bioprospección de microorganismos provenientes del intestino del krill antártico, pequeño crustáceo clave en la cadena alimentaria polar. Estos organismos, ya sean bacterias u hongos, pueden producir enzimas y metabolitos secundarios de interés biotecnológico.

Benites explicó que, cuando se refiere al “potencial anticancerígeno”, no habla directamente de una solución. “No hablamos de la cura del cáncer, porque existen muchos tipos. El primer paso es evaluar si algún metabolito tiene efecto citotóxico sobre líneas celulares específicas”, precisó.

El procedimiento inicial consiste en aislar y analizar si producen moléculas capaces de afectar células con mutaciones asociadas a distintos tipos de cáncer, como pulmón o leucemia. “Primero vemos si hay un efecto en laboratorio. Es un proceso largo que puede tomar años”, añadió.

Además de compuestos con posible aplicación médica, el equipo también busca enzimas con utilidad industrial. Como ejemplo, el académico mencionó las lipasas, proteínas que degradan grasas y que pueden utilizarse en detergentes. Este enfoque amplía el alcance del estudio hacia aplicaciones productivas.

PUEDES VER: Bloqueo de Carretera Central por 48 horas: estas son las rutas afectadas por el paro

lr.pe

Del laboratorio polar al Perú: qué ocurre con las muestras y cuánto puede durar el estudio

Aunque la expedición ya concluyó, el proyecto científico recién comienza. Las muestras recolectadas durante la misión serán trasladadas al Perú en las próximas semanas, una vez que el buque finalice su recorrido.

“Nosotros ya regresamos, pero las muestras llegan en marzo. Recién entonces empezaremos el aislamiento de microorganismos y la búsqueda de metabolitos secundarios”, explicó Benites. El análisis incluye secuenciación genética, identificación de genes de interés y pruebas en líneas celulares.

El investigador enfatizó que este tipo de revisión no se resuelve en pocos meses. “Puede durar años. Es un proceso progresivo que requiere pruebas, validaciones y análisis detallados”, sostuvo. El enfoque multiómico empleado integra herramientas de secuenciación de nueva generación y minería de genes, permitiendo examinar grandes volúmenes de información genética.

Este lugar ofrece circunstancias únicas que favorecen la aparición de mecanismos de adaptación específicos. Estas adaptaciones podrían traducirse en compuestos bioactivos con propiedades aún no descritas.

PUEDES VER: Chaku cusqueño, el perro protector de los Andes, busca ser reconocido como nueva raza oficial del Perú: "Es de trabajo y muy valeroso"

lr.pe

Impacto internacional y cooperación en la Antártida

La participación peruana en esta expedición se enmarca en el sistema del Tratado Antártico, que permite la cooperación entre países. Durante las misiones, investigadores de diversas nacionalidades comparten espacios de trabajo y conocimientos.

Benites destacó que la conexión internacional es uno de los principales valores de estas campañas. “Coincidimos con científicos de otros países. El año pasado hubo especialistas belgas, argentinos, chilenos y portugueses. Ese intercambio amplía la perspectiva de nuestro trabajo”, indicó.

Las indagaciones desarrolladas por la UNALM serán publicadas en revistas científicas de alto impacto, dirigidas a la comunidad académica mundial. Además, los proyectos cuentan con financiamiento obtenido mediante convocatorias estatales, lo que permite sostener la continuidad de las líneas de estudio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Postulante de la UNALM que vive en Chiclayo viajó 12 horas para no perder su examen de admision: "Llegué a las 4 a.m."

Postulante de la UNALM que vive en Chiclayo viajó 12 horas para no perder su examen de admision: "Llegué a las 4 a.m."

LEER MÁS
Resultados examen de Admisión UNALM 2026-I: aquí el LINK para consultar la lista de ingresantes

Resultados examen de Admisión UNALM 2026-I: aquí el LINK para consultar la lista de ingresantes

LEER MÁS
Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Campeona nacional de buceo libre, Lizeth Marzano, muere atropellada en San Isidro: chofer habría fugado

Campeona nacional de buceo libre, Lizeth Marzano, muere atropellada en San Isidro: chofer habría fugado

LEER MÁS
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Hermano de Lizeth Marzano revela que deportista iba a representar al Perú en los próximos meses: "El vehículo se subió a la vereda"

Hermano de Lizeth Marzano revela que deportista iba a representar al Perú en los próximos meses: "El vehículo se subió a la vereda"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Investigadores peruanos de la UNALM llegan a la Antártida para buscar compuestos anticancerígenos en una misión científica única

José María Balcázar recibirá a Julio Velarde, presidente del BCR, este jueves en Palacio de Gobierno

Premio Lo Nuestro 2026 EN VIVO vía Univisión y ViX: horario y canales para ver la premiación a lo mejor de la música latina por televisión y streaming

Sociedad

Carreteras bloqueadas por fuertes lluvias en Perú: revisa las vías con tránsito interrumpido y restringido, según Sutran

¿Cómo saber si una movilidad escolar está autorizada para hacer el servicio?

Avioneta de la PNP que trasladaba a detenido por narcotráfico sufre desperfecto rumbo a Pucallpa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar recibirá a Julio Velarde, presidente del BCR, este jueves en Palacio de Gobierno

Colegio de Abogados de Lambayeque rechaza la elección de José María Balcázar como presidente

Pedro Castillo solicita formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025