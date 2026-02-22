HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Terremoto de magnitud 7,1 sacude la costa de Malasia, según USGS

El sismo ocurrió en la madrugada del lunes 23 de febrero, según la institución de EE.UU.

La profundidad del terremoto en Malasia superó los 615 kilómetros, según USGS.
La profundidad del terremoto en Malasia superó los 615 kilómetros, según USGS.

Un terremoto golpeó la costa de Malasia, frente al estado de Sabah, en la isla de Borneo, en la madrugada del lunes 23 de febrero, de acuerdo al reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La profundidad superó los 615 kilómetros y, hasta el momento, no se informa sobre daños o heridos.

Las autoridades estadounidenses agregaron que el epicentro fue a menos de 100 kilómetros del noroeste de Kota Kinabalu, capital del estado. Este sería el primer sismo que supera una magnitud 7 durante el año 2026. No hay alerta activa de tsunami en la zona.

lr.pe

Reportan sismo en Tailandia, 7 minutos después

Solo siete minutos después del terremoto en Malasia, algunos usuarios en redes sociales comentaron que habría ocurrido otro sismo de 6,5 en Tailandia. Ambos movimientos telúricos tuvieron solo 10 minutos de diferencia.

Reportan otro sismo en Tailandia, solo siete minutos después del movimiento telúrico en Malasia.

Reportan otro sismo en Tailandia, solo siete minutos después del movimiento telúrico en Malasia. Foto: @Centinela_35/X

Perú vigila la zona

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú intensifica la vigilancia tras el sismo de magnitud 7,1 localizado a 55 kilómetros al noroeste de Kota Belud, Malasia. Esta entidad monitorea de cerca la situación para evaluar posibles riesgos derivados del evento sísmico en el sudeste asiático.

No hay alerta de tsunami en la costa peruana.

No hay alerta de tsunami en la costa peruana. Foto: @COENPerú/X

No hay alerta de tsunami en Chile

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó cualquier riesgo de marejada tras el reciente evento sísmico en Malasia. El organismo técnico chileno confirmó mediante un reporte oficial que el movimiento telúrico "NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", lo cual brinda tranquilidad a las entidades nacionales de emergencia.

