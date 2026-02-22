HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Capturan a 'Loco Milton', sospechoso de atropellar mortalmente a comerciante ambulante en el Cercado de Lima

El caso, inicialmente tratado como un accidente, fue reclasificado a homicidio calificado tras las investigaciones que apuntan a que el conductor actuó con dolo.

La Policía Nacional del Perú detuvo a César Milton Soto Huilca, alias “Loco Milton”, acusado de homicidio por atropellar a Ana María Asías Arone en Lima.
La Policía Nacional del Perú detuvo a César Milton Soto Huilca, alias "Loco Milton", acusado de homicidio por atropellar a Ana María Asías Arone en Lima.

La Policía Nacional del Perú capturó a César Milton Soto Huilca acusado de arrollar y causar la muerte de la vendedora ambulante Ana María Asías Arone (40) en el Cercado de Lima.

El caso se remonta al 14 de noviembre, cuando cámaras de seguridad registraron el momento en que un vehículo fuera de control embistió a la víctima en el cruce de los jirones Conde de Superunda y Rufino Torrico. El investigado, alias “Loco Milton”, afronta una investigación por presunto homicidio calificado.

¿Qué ocurrió?

En un inicio, el hecho fue tratado como accidente de tránsito. Sin embargo, tras las diligencias de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, los agentes concluyeron que el conductor habría actuado con dolo, por lo que el caso fue reclasificado.

El coronel PNP Carlos Morales Guevara explicó que el vehículo, luego de embestir a la víctima, chocó contra una pared y maceteros, pero aun así volvió a pasar sobre ella pese a que era visible.

Detención en mercado

El sospechoso fue ubicado y detenido mientras trabajaba como comerciante en el mercado Caquetá. Posteriormente fue puesto a disposición judicial y el Poder Judicial dictó detención preliminar por siete días para continuar con las investigaciones y reunir pruebas.

El esposo de la víctima, Eloy Zúñiga Barreda, señaló que espera que el proceso esclarezca totalmente lo ocurrido y que se sancione al responsable. El caso generó indignación pública debido a la violencia del atropello y la posterior fuga del conductor.

