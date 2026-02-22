HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Keiko Fujimori: lanzan un globo con agua en su cara durante campaña presidencial en Iquitos

Un grupo de ciudadanos arrojó un globo con agua a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mientras participaba en una caravana en Iquitos.

El hecho ocurrió el último sábado 21 de febrero. Foto: Composición/LR
El hecho ocurrió el último sábado 21 de febrero. Foto: Composición/LR

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recibió el impacto de un globo con agua mientras realizaba su campaña presidencial en Iquitos el último sábado 21 de febrero, con miras a las Elecciones Generales 2026.

Únete a nuestro canal de política y economía

El incidente, que ocurrió en plena actividad proselitista y quedó registrado en video, se captó cuando la candidata participaba en el recorrido de una caravana, que forma parte de la tradición de la región. La reacción de la postulante fue continuar con la festividad sin mostrar algún gesto de enojo.

TE RECOMENDAMOS

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: José Luna Gálvez habría infringido la neutralidad electoral: JEE le da un día de plazo para dar sus descargos

lr.pe

No obstante, lo que para algunos ciudadanos sería un hecho ligado a la celebración de los carnavales de la localidad, para otros forma parte de un rechazo político a Fujimori.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Durante el trayecto de la carrocería, la lideresa recibió otros impactos, así como objetos que lanzaban los detractores y simpatizantes. Es preciso resaltar que la candidata fujimorista no tuvo algún daño físico, debido a que no se reportó ello tras el incidente.

Notas relacionadas
Pier Figari oculta a empresas de Joaquín Ramírez que le pagaron US$180 mil

Pier Figari oculta a empresas de Joaquín Ramírez que le pagaron US$180 mil

LEER MÁS
Keiko Fujimori se lava las manos por elección de José María Balcázar y culpa a Renovación Popular

Keiko Fujimori se lava las manos por elección de José María Balcázar y culpa a Renovación Popular

LEER MÁS
Piura: ciudadano asegura que le ofrecieron dinero para participar de caravana de Keiko Fujimori

Piura: ciudadano asegura que le ofrecieron dinero para participar de caravana de Keiko Fujimori

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pier Figari oculta a empresas de Joaquín Ramírez que le pagaron US$180 mil

Pier Figari oculta a empresas de Joaquín Ramírez que le pagaron US$180 mil

LEER MÁS
Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

LEER MÁS
Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

BAFTA 2026 EN VIVO HOY vía HBO Max y TNT: a qué hora y dónde ver la premiación por televisión y streaming

Militares acaban con la vida de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante operativo en México

Keiko Fujimori: lanzan un globo con agua en su cara durante campaña presidencial en Iquitos

Política

Wolfgang Grozo: ¿quién es el candidato presidencial de Integridad Democrática?

Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori: lanzan un globo con agua en su cara durante campaña presidencial en Iquitos

Wolfgang Grozo: ¿quién es el candidato presidencial de Integridad Democrática?

Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025