Keiko Fujimori: lanzan un globo con agua en su cara durante campaña presidencial en Iquitos

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recibió el impacto de un globo con agua mientras realizaba su campaña presidencial en Iquitos el último sábado 21 de febrero, con miras a las Elecciones Generales 2026.

El incidente, que ocurrió en plena actividad proselitista y quedó registrado en video, se captó cuando la candidata participaba en el recorrido de una caravana, que forma parte de la tradición de la región. La reacción de la postulante fue continuar con la festividad sin mostrar algún gesto de enojo.

No obstante, lo que para algunos ciudadanos sería un hecho ligado a la celebración de los carnavales de la localidad, para otros forma parte de un rechazo político a Fujimori.

Durante el trayecto de la carrocería, la lideresa recibió otros impactos, así como objetos que lanzaban los detractores y simpatizantes. Es preciso resaltar que la candidata fujimorista no tuvo algún daño físico, debido a que no se reportó ello tras el incidente.