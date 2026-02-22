Elecciones 2026: JEE aprueba anotación marginal en la hoja de vida de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori: JEE acepta consignar en su hoja de vida información de sus acciones en una empresa. Foto: Difusión | Foto: difusión

Keiko Fujimori: JEE acepta consignar en su hoja de vida información de sus acciones en una empresa. Foto: Difusión | Foto: difusión

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró fundada la solicitud de anotación marginal en la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

De acuerdo con la Resolución N.° 01408-2026-JEE-LIC1/JNE, se dispuso que se consigne en la DJHV la percepción de rentas de tercera categoría correspondiente al 2024 por un total de S/45.597.

De igual forma, el ente electoral resolvió que se coloque que Fujimori cuenta con 3.500 acciones de la empresa Summit Products, empresa dada de baja de oficio en 2009. Lo mismo ocurre con la empresa de su hija, KYARA29.E.I.R.L.

El órgano electoral indicó que, si bien nada de esta información se registró en la DJHV presentada en diciembre pasado, la solicitud de incorporación de esta data "ha sido voluntaria" y que es objetiva y verificable a través de la Sunarp.

En esa misma línea, el JEE mencionó que la información sobre rentas de tercera categoría y participación societaria no desnaturaliza el contenido de la DJHV.

"No se ha acreditado ocultamiento doloso, así como la alteración de algún requisito constitucional, es decir, se trata de información patrimonial complementaria susceptible de verificación pública", dice el JEE. Por este motivo, se desestimó el informe de fiscalización que concluía que, presuntamente, Fujimori habría presentado información falsa.

"La incorporación de la información patrimonial mediante anotación marginal constituye una medida idónea para que el elector cuente con información suficiente, veraz y oportuna antes del acto electoral, pues permite que el electorado acceda a datos completos sin alterar la estructura esencial del documento, protegiendo el derecho del elector a un voto informado", añade el ente electoral.

La anotación marginal se colocará en el Rubro VII: "Declaración Jurada de Ingresos de bienes y rentas, bienes muebles del declarante y sociedad gananciales".

Resolución del JEE sobre Keiko Fujimori

Para tal caso, la entidad autorizó al Especialista en Tecnologías de la Información Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 a que realice la anotación marginal en el Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de la candidata presidencial.