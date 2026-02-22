HOYSuscripcion LR Focus

Política

MML exige al presidente José Balcázar restituir estado de emergencia en Lima y Callao

En el comunicado, el alcalde Renzo Reggiardo explica que si bien no es la única solución contra la criminalidad, sí permite mayor control en la ciudad. 




La Municipalidad Metropolitana de Lima solicitó al presidente José Balcázar restituir el estado de emergencia en Lima y Callao a fin de frenar la inseguridad ciudadana.

En el comunicado, el alcalde Renzo Reggiardo explica que si bien no es la única solución contra la criminalidad, sí permite mayor control en la ciudad.

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

"El presidente de la República debe preocuparse de manera urgente por la seguridad ciudadana. Es fundamental enfocar la agenda del Gobierno en combatir la criminalidad con decisiones integrales y articuladas”, se lee.

Creación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana

Además, la comuna de Lima planteó la creación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana que esté liderada por una autoridad de alto nivel.

“Debemos dejar de enfocar el problema única y exclusivamente desde el lado policial. Necesitamos trabajar de manera articulada con el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Inpe y los distintos sectores, incluido el Ministerio de Economía y Finanzas", indica.

Esto debido a que, según sostienen, solo una acción conjunta permitirá resolver la problemática nacional. Enfatizando de que se trata de una "prioridad que no admite demoras”.

