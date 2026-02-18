Un negocio de productos de cuero, ubicado en pleno corazón de Mesa Redonda, en el Cercado de Lima, sufrió un asalto durante la madrugada del domingo 15 de febrero. El ataque ocurrió en una tienda del jirón Cusco, a pocos metros de la sede del Ministerio Público y de la central de serenazgo del sector.

Según el propietario, los delincuentes sustrajeron mercadería valorizada en aproximadamente S/70.000, además del dinero en efectivo de las ventas del día. El atraco ocurrió alrededor de las 2.15 a. m.

Cámaras captaron el robo

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron la irrupción de al menos cuatro sujetos encapuchados, quienes usaron cascos de motocicleta para evitar su identificación. Los hampones forzaron las rejas del local e ingresaron para llevarse los productos.

“Más o menos han ingresado a la 1 de la mañana y han tenido tiempo para guardar toda la mercadería en sacos. Según las imágenes, a las 2:15 a. m. llega la mototaxi a recoger los paquetes embalados”, relató el comerciante afectado. Los asaltantes cargaron fardos con calzado, carteras, correas y otros artículos de cuero.

El dueño del negocio precisó que gran parte del stock pertenecía a la campaña por San Valentín, por lo que la pérdida resulta especialmente grave. Añadió que adquirió la mercadería con un préstamo bancario, lo que incrementa el impacto económico.

Comerciantes denuncian inseguridad

El agraviado cuestionó la facilidad con la que operaron los delincuentes, pese a la cercanía de dependencias de seguridad. Recordó que días atrás ocurrió otro asalto contra una importadora en el jirón Paruro, a pocas cuadras del establecimiento.

“Que haya más seguridad, no solamente en el día. También en la madrugada, cuando los comerciantes nos vamos a dormir. Que haya al menos un serenazgo”, reclamó. Por el momento, agentes de la Depincri del Cercado de Lima investigan el caso.