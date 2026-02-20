Un operativo de la Policía Nacional del Perú logró la captura de cuatro presuntos miembros de la célula criminal Los Nocturnos, vinculada a extorsiones y sicariato en Lima. | Difusión.

Un operativo coordinado de la Policía Nacional del Perú permitió la captura de cuatro presuntos integrantes de una célula criminal identificada como Los Nocturnos, señalada como brazo armado de la organización Nueva Federación, dedicada —según la investigación— a extorsiones contra transportistas, sicariato y delitos vinculados a armas y explosivos.

El operativo se ejecutó entre las 11:30 p. m. del 19 de febrero y las 12:20 a.m. del 20 en dos puntos del Cercado de Lima: el jirón Acomayo 242 y la avenida El Trabajo 436. La intervención fue dirigida por unidades de la Depincri Breña–Pueblo Libre en coordinación con personal especializado.

Detenidos e investigación

Los intervenidos fueron identificados como Dayana Inés Pacheco Torres (29), Gerardo José Colina Figueroa (25), Susan Patricia Olivares Jiménez (27) y Jhoan Honorio Silva Silva (24). Todos quedaron bajo custodia policial mientras continúan las diligencias por presunta participación en delitos contra el patrimonio (extorsión), contra la vida (sicariato) y contra la seguridad pública.

Pacheco Torres y Olivares Jiménez. Foto: composición LR.

El general Víctor Alfredo Revoredo Farfán, jefe de la Dirincri, supervisó las acciones junto al coronel Guillermo Dante Tello Rivera, jefe de la Divincri Lima Centro, y el comandante Luis Llerena Tinoco, jefe de la Depincri Breña–Pueblo Libre.

Colina Figueroa y Silva Silva. Foto: composición LR.

Evidencias incautadas

Durante la intervención en el primer inmueble se halló una granada de guerra tipo piña con accesorios completos, nueve municiones calibre 9 mm, cinco celulares, dos motocicletas —una con placa 9002-4C y otra sin identificación visible— y un casco. En el segundo local se incautaron dos artefactos explosivos de dinamita con mecha, dos teléfonos adicionales y un tapabarro de moto que habría sido modificado y estaría vinculado a hechos criminales.

Las autoridades presumen que estos elementos guardan relación con atentados recientes contra choferes, incluido el asesinato de un conductor ocurrido días atrás en la avenida Morales Duárez, caso que forma parte de la misma línea investigativa. Misael Romero Muñoz (32) fue ultimado balazos la noche del 16 de febrero mientras manejaba una combi de la ruta B, que une el Centro de Lima con Los Olivos.

El chofer fue interceptado por sujetos desconocidos que llegaron hasta el lugar a bordo de una motocicleta. Foto: Composición LR

Diligencias fiscales

Los detenidos y las especies fueron trasladados a la sede de la Depincri Breña–Pueblo Libre para continuar las investigaciones. El caso fue comunicado al 4.º despacho de la 5.ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María, que quedó a cargo del control legal de las diligencias.

La Policía no descarta nuevas detenciones conforme avance la identificación de otros integrantes de la red criminal y su posible participación en más ataques contra transportistas y comercios de la capital.

