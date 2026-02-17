HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Familiares de chofer baleado en el Cercado de Lima denuncian que la policía habría ignorado pedido de ayuda: “Es demasiado problema para mí”

Durante el atentado, el conductor herido intentó proteger a su hija, quien se encontraba de copiloto, antes de perder el control de la combi.

La empresa de transporte ya paga cupos a otras dos bandas extorsivas.
La empresa de transporte ya paga cupos a otras dos bandas extorsivas. | Foto: composición LR/Francisco Erazo/AméricaTV.

Los familiares del chofer de la “Ruta B”, Misael Alfredo Romero Muñoz (30), baleado el 16 de febrero en el Cercado de Lima, denunciaron que no recibieron auxilio inmediato por parte de la Policía, pese a haberlo solicitado de manera urgente. Según relataron, cuando pidieron ayuda para trasladar al trabajador herido, un agente de una comisaría cercana respondió: “Esto es demasiado problema para mí. No puedo movilizarlo, no puedo trasladarlo”, de acuerdo con Latina.

El atentado ocurrió cuando el conductor manejaba su unidad por la avenida Morales Duárez, con pasajeros a bordo. Entre ellos se encontraba su esposa, quien cargaba a su bebé, y su hija mayor de 12 años, que iba como copiloto.

De acuerdo con el testimonio de los familiares, en sus últimos momentos de vida, el chofer intentó proteger a la menor cuando recibió los impactos, lo que provocó que perdiera el control del vehículo. La combi avanzó varios metros hasta que un pasajero logró intervenir para evitar un accidente mayor, deteniéndola a una cuadra del lugar donde ocurrió el ataque.

Empresa de combis pagaría cupo ya a otras dos bandas

Tras la escena, los atacantes dejaron un mensaje con amenazas dirigido a la empresa de transporte, que conecta el Cercado de Lima con Los Olivos, en el que exigían alinearse a la agrupación autodenominada La Federación.

Los propios trabajadores informaron que este no sería un hecho aislado y que ya venían siendo víctimas de extorsiones. Además de pagar S/ 5 diarios a alias ‘Tito’, quien tendría el control del cobro de cupos en toda la ruta y en la avenida Colonial, el gremio abona a otra organización criminal montos de S/ 10 cada día.

En ese contexto, esta tercera banda también intentaría imponer el cobro de cupos a la línea de transporte. El asesinato de Romero Muñoz sería el segundo registrado en esta ruta y los conductores aseguran que entregan el dinero a los delincuentes para poder seguir trabajando.

