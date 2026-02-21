HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Deportes

Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026

Después de caer 3-0 ante Sesi en semifinales, el conjunto blanquiazul va en busca del tercer lugar del Sudamericano de Vóley y para lograrlo tendrá que vencer a San Martín.

Alianza Lima y San Martín jugará desde las 5.00 p. m. Foto: composición LR/X
Alianza Lima y San Martín jugará desde las 5.00 p. m. Foto: composición LR/X

Alianza Lima se quedó con las manos vacías tras caer 3-0 ante Sesi Bauru en las semifinales del Sudamericano de Vóley 2026. El poderío del conjunto brasileño se impuso ante un conjunto blanquiazul que peleó todos los puntos, pero nada pudo hacer para evitar la derrota. Ahora, tendrá que medirse contra la San Martín para definir al tercer lugar del certamen internacional.

Es preciso recordar que Alianza ya se enfrentó al elenco de Santa Anita en el Sudamericano. Ambas escuadras se vieron las caras en la fase de grupos y las dirigidas por Facundo Morando vencieron 3-1. ¿Podrán repetir el marcador?

PUEDES VER: Alianza Lima peleó, pero no le alcanzó: cayó 3-0 contra Sesi Bauru y jugará por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima contra San Martín?

El partido entre Alianza Lima ante San Martín por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026 se jugará este domingo 22 de febrero, a partir de las 5.00 p. m. El Polideportivo Lucha Fuentes (Villa El Salvador) albergará este compromiso.

PUEDES VER: Hernán Barcos marcó sensacional gol de tiro libre y completó su hat-trick para el primer triunfo de FC Cajamarca en la Liga 1 2026

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima contra San Martín?

En suelo peruano, el juego entre Alianza Lima vs San Martín por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026 arrancará a las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima contra San Martín?

El duelo entre Alianza Lima y San Martín por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026 se podrá ver EN VIVO por televisión mediante la señal de Latina Televisión (canales 2 y 702 en HD).

Notas relacionadas
Alianza Lima vs Sesi Bauru EN VIVO HOY por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 vía Latina

Alianza Lima vs Sesi Bauru EN VIVO HOY por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 vía Latina

LEER MÁS
Camila Brait, brasileña de Osasco, resalta al Perú tras clasificar a semifinales del Sudamericano de Vóley 2026: "Es un país que respira vóley"

Camila Brait, brasileña de Osasco, resalta al Perú tras clasificar a semifinales del Sudamericano de Vóley 2026: "Es un país que respira vóley"

LEER MÁS
Tabla del Sudamericano de Vóley 2026: posiciones, clasificados y resultados de los partidos de hoy

Tabla del Sudamericano de Vóley 2026: posiciones, clasificados y resultados de los partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima peleó, pero no le alcanzó: cayó 3-0 contra Sesi Bauru y jugará por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026

Alianza Lima peleó, pero no le alcanzó: cayó 3-0 contra Sesi Bauru y jugará por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026

LEER MÁS
Kevin Quevedo le responde fuerte a Reimond Manco por supuesta versión de su no convocatoria en Alianza Lima: "Payaso"

Kevin Quevedo le responde fuerte a Reimond Manco por supuesta versión de su no convocatoria en Alianza Lima: "Payaso"

LEER MÁS
Hernán Barcos marcó sensacional gol de tiro libre y completó su hat-trick para el primer triunfo de FC Cajamarca en la Liga 1 2026

Hernán Barcos marcó sensacional gol de tiro libre y completó su hat-trick para el primer triunfo de FC Cajamarca en la Liga 1 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paulo Autuori se rindió ante Yoshimar Yotún tras empate agónico de Sporting Cristal: "Es un lujo tenerlo"

Reina Hispanoamérica 2026 EN VIVO: Top 13 de candidatas que clasificaron en la final del certamen de belleza

Alianza Lima peleó, pero no le alcanzó: cayó 3-0 contra Sesi Bauru y jugará por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026

Deportes

Paulo Autuori se rindió ante Yoshimar Yotún tras empate agónico de Sporting Cristal: "Es un lujo tenerlo"

Alianza Lima peleó, pero no le alcanzó: cayó 3-0 contra Sesi Bauru y jugará por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos de HOY por la fecha 4 del Torneo Apertura

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

José María Balcázar y Hernando De Soto dialogaron en Palacio sobre las funciones del primer ministro

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025