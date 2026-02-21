Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026

Alianza Lima se quedó con las manos vacías tras caer 3-0 ante Sesi Bauru en las semifinales del Sudamericano de Vóley 2026. El poderío del conjunto brasileño se impuso ante un conjunto blanquiazul que peleó todos los puntos, pero nada pudo hacer para evitar la derrota. Ahora, tendrá que medirse contra la San Martín para definir al tercer lugar del certamen internacional.

Es preciso recordar que Alianza ya se enfrentó al elenco de Santa Anita en el Sudamericano. Ambas escuadras se vieron las caras en la fase de grupos y las dirigidas por Facundo Morando vencieron 3-1. ¿Podrán repetir el marcador?

¿Cuándo juega Alianza Lima contra San Martín?

El partido entre Alianza Lima ante San Martín por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026 se jugará este domingo 22 de febrero, a partir de las 5.00 p. m. El Polideportivo Lucha Fuentes (Villa El Salvador) albergará este compromiso.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra San Martín?

En suelo peruano, el juego entre Alianza Lima vs San Martín por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026 arrancará a las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 4.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima contra San Martín?

El duelo entre Alianza Lima y San Martín por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026 se podrá ver EN VIVO por televisión mediante la señal de Latina Televisión (canales 2 y 702 en HD).