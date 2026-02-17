Paro de 48 horas afectará puntos estratégicos de la Carretera Central. | La República | John Reyes

Un paro por 48 horas bloqueará el tránsito por la Carretera Central desde este miércoles 18 de febrero, según anunció Zósimo Cárdenas, Gobernador Regional de Junín. El cierre planea realizarse en puntos estratégicos como Yauli-La Oroya, por iniciativa de asociaciones sociales y sindicatos, y contará con el apoyo de transportistas y sectores productivos.

La medida se adopta como protesta por la falta de recursos y avances en el proyecto de la nueva Carretera Central, pues existe una solicitud de presupuesto inicial de S/ 1.200 millones para comenzar con los trabajos que no habría sido atendido hasta el momento, pese a que la obra es considerada crucial para el desarrollo de la región.

Paro del 18 y 19 de febrero en la Carretera Central 21:39 Transportistas no trasladarán productos a Lima Como parte del paro, los gremios de transportistas, productores agrarios y comerciantes de la región Junín anunciaron que no trasladarán productos a Lima este 18 y 19 de febrero. Insumos como la papa, hortalizas, frutas y carnes no llegarían a mercados mayoristas de Lima, lo que podría generar retrasos en la distribución, el incremento de costos logísticos y un eventual desabastecimiento. 21:31 Paro se realizará pese a censura de José Jerí El presidente del Comando Unitario de Lucha de Junín, Raúl Ariste, se mostró a favor de la censura del expresidente José Jerí, aprobada por el Congreso, y confirmó que, pese a esa decisión política, el paro se desarrollará de todas maneras. "Qué mejor que hayan sancionado a un gran lobista, a un presidente que no merecía estar en el cargo ni un minuto más. Hay una medida de lucha que comienza el día de mañana, no hay marcha atrás, el paro continúa", precisó. 21:20 Malestar con el Gobierno Central De acuerdo con medios locales, el secretario general de la CGTP en Junín, Raúl Ariste, mencionó que las organizaciones sociales y la Comisión Multisectorial decidieron retirarse del diálogo con el Ejecutivo, debido a la ausencia de autoridades clave en la reunión convocada el lunes 16 de febrero. La indignación aumentó por la ausencia de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y del presidente José Jerí en la mesa de negociación. "No existían las condiciones necesarias para continuar con la reunión programada", afirmó Ariste. Como resultado, los colectivos formalizaron la convocatoria al paro y notificaron a la Prefectura Regional y al Ministerio del Interior.

